Hayat kurtaran siren sistemi

Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü, belediye personeline yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimler kapsamında AFAD yetkilisi Güler Sayılı, Esenler Belediyesi personeline, "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Maddelerin Tehditleri" konulu bir seminer verdi.

ULUSAL DÜZEYDE GÜVENLİK YÖNTEMLERİ

Esenler Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programdaöncelikli olarak kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumlar anlatıldı. AFAD yetkilisi Güler Sayılı, "AFAD, KBRN maddelerinin tehdit ve tehlikelerine karşı bizleri uyarmak için ulusal düzeyde güvenilir Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm, Mesajlı Uyarı sistemleri oluşturdu. Her türlü afet ve acil durumda güvenliğimizi sağlamak için yapılması gerekenleri duyurmak üzere yurt genelinde il ve ilçelerimizde siren sistemleri kurdu.Kablo ve uydu haberleşme alt yapısı kullanılarak kurulan siren sistemleriyle anons ve ikaz sesleri şeklinde uyarılar yaptı" diye konuştu. Aynı zamanda 'Sığınaklar ve Afet ve Acil Durum Çantası'nın da KBRN tehditlerinden korunmak adına da hayati bir önem taşıdığını ifade etti.

Seminerin ikinci bölümünde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer maddelerin tehditleri, olayların tarihçeleri, ajanların sınıflandırılması ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleerolaylardan korunma yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

ŞÜPHELİ PAKETLERE DİKKAT

Genelde posta ya da kurye yoluyla alınan, belirli göstergelere bağlı olarak şüphe uyandıran paketler ya da mektupların nasıl anlaşılacağı, şüpheli bir paket karşısından nasıl davranılması gerektiğini anlatan AFAD yetkilisi Güler Sayılı, "Kimyasal, biyolojik ve patlayıcı saldırıların olabileceği şüpheli paketlere karşı dikkatli olmak ve yardım istemek gerekir. Paketi izole etmek, düz ve sert bir zemine bırakmak, paketi elleme durumunda elleri yıkamak, paketin bulunduğu odayı terk etmek ve içeri girilmesini engellemek, görevlilerin gelmesini beklerken yapabileceklerimiz arasında yer alan önlemlerdir" dedi.