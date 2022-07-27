Hayat kurtaran tesadüf - Son Dakika
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Hayat kurtaran tesadüf

27.07.2022 09:22
Hayat kurtaran tesadüf

Bursa'da iddiaya göre uyuya kalan sürücü kontrolü kaybederek yol kenarında bulunan yeşillik alana çarptı.

Bursa'da iddiaya göre uyuya kalan sürücü kontrolü kaybederek yol kenarında bulunan yeşillik alana çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet içinde sıkışarak ağır yaralanan adama ilk müdahalesini tesadüfen yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı.

Kaza, İnegöl ilçesi Bursa- Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman A. (50) idaresindeki 31 SF 913 plakalı kamyonet sürücüsünün uyuyakalması sonucu yol kenarında bulunan yeşillik alana çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Süleyman A. araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kaza sonrası tesadüfen yoldan geçen sağlık çalışanı arabasını durdurarak yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasını cama vurarak ağır yaralanan Süleyman A.'ya yaptığı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayat kurtaran tesadüf - Son Dakika

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