Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler - Son Dakika

Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler

18.03.2021 15:20
Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler, System.String[]

Kastamonu'da kazalarda hayat kurtaran jandarma, polis ve 112 ekipleri, bu kez kaza anında yaşanan korku dolu anları bindikleri simülatörde yaşadılar.

Kastamonu'da kazalarda hayat kurtaran jandarma, polis ve 112 ekipleri, bu kez kaza anında yaşanan korku dolu anları bindikleri simülatörde yaşadılar.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının girişimleriyle Jandarma Genel Komutanlığınca Kastamonu'ya 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve Çocuklar İçin Mobil Eğitim Trafik Tırı' gönderildi. Cumhuriyet Meydanında kurulan parkurda trafik ekiplerince hem vatandaşlara hem de çocuklara uygulamalı bir şekilde trafik ve yaya geçidi eğitimi verildi. Parkurda çocuklara trafik ışıklarının önemi anlatılırken ayrıca çocuklara ışıklarda yapmaları gerekenler televizyonda video şeklinde izlettirildi. Etkinlikte görev alan jandarma, polis ve 112 ekipleri de emniyet kemeri simülatör aracına bindi. Kaza anında hayat kurtaran 112, jandarma ve polis ekipleri, simülatördü kaza anını yaşayarak emniyet kemerinin önemini kavradı. Gerçeğini aratmayan şekilde kaza anlarında yaşananları hissettiklerini ifade eden 112 Acil Yardım ekipleri, vatandaşlara emniyet kemeri kullanmalarını önerdi.

Bunun yanı sıra düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, simülatör aracına bindirilerek kaza anını yaşamaları sağlandı. Emniyet kemerinin faydasını uygulamalı olarak yaşayan vatandaşların, emniyet kemeri takma konusunda daha duyarlı hale geldiğini ifade eden yetkililer, "Ülkemizde her yıl binlerce vatandaşımız trafik kazaları sonucu yaralanıyor ya da hayatlarını kaybediyor. Kazalar neticesinde maddi ve manevi kayıplar verilmektedir. Kazaların oluşumunda alt yapı eksikliği, hava koşullarının kötü olması gibi etkenlerin yanı sıra yaralanma ve ölüm olaylarının en önemli etkeni emniyet kemeri takmama alışkanlığıdır. Emniyet kemeri doğru kullanıldığında size bir kaza anında her zaman yaşam şansı vermektedir" dedi.

Etkinlikte Cumhuriyet Meydanındaki parkuru Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Vali Çakır, beraberindekilerle birlikte parkuru gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Çakır, emniyet kemeri simülatörüne de binerek jandarma personelinden bilgi aldı, ardından stantta sergilenen trafik işaretleri ile cihazlarının kullanımıyla ilgili bilgi aldı.

Tüm gün boyunca Cumhuriyet Meydanında kurulan parkurda trafik kurallarının anlatılacağı etkinlikte ayrıca simülatörü binmeden önce vatandaşlar, jandarma personelince trafik kurallarına uymaları noktasında bilgilendiriliyor.

Öte yandan yetkililer, yapılan etkinlikler sayesinde son iki yılda Kastamonu'da emniyet kemeri kullanımının yüzde 90 oranında artış gösterdiği belirtti. - KASTAMONU

Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler
Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler
Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler
Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler
Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler
Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler
Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler
Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler
Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler
Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler
Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler

Kastamonu, Jandarma, Kaza, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayat kurtardıkları kaza anında yaşananları korku ile tecrübe ettiler - Son Dakika


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