Hayat kurtarıyor ama yeterince yok
22 dakika önce
Covid-19 hastalarını hayata bağlayan solunum cihazında ciddi sıkıntı yaşanması bekleniyor.
Covid-19 hastalarını hayata bağlayan solunum cihazında ciddi sıkıntı yaşanması bekleniyor. Üretimi hayli karmaşık ve uzun süren solunum cihazında GE'den Ford'a, Tesla'dan silah şirketlerine kadar sanayi devleri de pazara giriyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:03
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