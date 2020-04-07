Hayat kurtarıyor ama yeterince yok

Covid-19 hastalarını hayata bağlayan solunum cihazında ciddi sıkıntı yaşanması bekleniyor. Üretimi hayli karmaşık ve uzun süren solunum cihazında GE'den Ford 'a, Tesla'dan silah şirketlerine kadar sanayi devleri de pazara giriyor.

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