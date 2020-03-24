"Hayat kurtarmak istiyorsan evde kal" - Son Dakika
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"Hayat kurtarmak istiyorsan evde kal"

6 saat önce

Avusturya'daki Türk toplumu arasında tanınan siyasetçi Dr. Tarık Mete öncülüğünde bir grup aktivist, Kovid-19'a ilişkin farkındalık yaratmak için "Hayat kurtarmak istiyorsan evde kal" ifadesini 25 farklı dil ve lehçede söyleyerek oluşturdukları görseli sosyal medyada paylaştı.

Avusturya'daki Türk toplumu arasında tanınan siyasetçi Dr. Tarık Mete öncülüğünde bir grup aktivist, Kovid-19'a ilişkin farkındalık yaratmak için "Hayat kurtarmak istiyorsan evde kal" ifadesini 25 farklı dil ve lehçede söyleyerek oluşturdukları görseli sosyal medyada paylaştı.

Avusturya'daki 800 bin Müslüman'ı temsil eden Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) koronavirüse karşı hükümetin ilk önlem açıklamalarının hemen akabinde dayanışma ve iş birliği içinde hareket etmiş, cuma namazları başta olmak üzere toplantı ve etkinliklere ara verme kararı almıştı.

Ayrıca İGGÖ, bünyesindeki 300'ün üzerinde cami, dernek ve okulların acil durumlarda hastaların bakımı için kullanıma hazır olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Hayat kurtarmak istiyorsan evde kal

Avusturya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:19 Kaynak: AA

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