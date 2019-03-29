Son Dakika Haberleri: Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" Projesine Destek

Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" Projesine Destek

16 dakika önce

Çankırı'da "Hayat kurtarmak senin kanında var" projesi kapsamında kan bağışında bulunuldu.

Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var
Çankırı'da "Hayat kurtarmak senin kanında var" projesi kapsamında kan bağışında bulunuldu.

Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Hayat kurtarmak senin kanında var" projesi kapsamında Mehmetçik İlkokulu iş birliğiyle okul önüne kurulan stantlarda öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Biber'in de kan bağışında bulunduğu kampanyaya veliler büyük ilgi gösterdi.

Ulusoy, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların kan bağışına büyük duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Çankırılıların sosyal sorumluluk projesinde üzerine düşeni fazlasıyla gerçekleştirdiğini belirten Ulusoy, kan bağışına ihtiyaç duyan yüzlerce kişiye ulaşmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ziraat Bankası 1,4 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi Sağladı Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:35:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" Projesine Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]