Hayat müzikle aksın: İşte Venüs'ün sesi
6 saat önce
Minimal house ve pop tınılarıyla bezeli parça, aslında soul ve funk türlerinin melezlenmesiyle oluşan 'organik elektronik'e yakın.
Minimal house ve pop tınılarıyla bezeli parça, aslında soul ve funk türlerinin melezlenmesiyle oluşan 'organik elektronik'e yakın. Dijital platformlardaki ilk üçlemesi Yas, Belki ve Dünya'yı geçen yıl yayınlayan Köksal Ekinci, bu yıl da Sen Ben Oldun ve Veda adlı parçalarıyla dinleyiciyle buluşmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:09
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