Sancaktepe'de 1 yaşındaki Suriye uyruklu Hayat Neccar bebeğin vücudundaki izler ve şüpheli ölümü savcılığı harekete geçirdi. Neccar bebeğin evine savcılık talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler binanın çevresinden başlayarak Suriye uyruklu ailenin evi çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. 1 yaşındaki bebeğe işkence iddiasının da yer aldığı olayda Hayat Neccar'ın kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belli olacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:52 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Hayat Neccar bebeğin evinde inceleme yapıldı - Son Dakika