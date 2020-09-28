Hayat Neccar bebeğin evinde inceleme yapıldı - Son Dakika

SANCAKTEPE'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Hayat Neccar bebeğin evinde Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Ekipler binada evde incelemelerde bulundu.

Sancaktepe'de 1 yaşındaki Suriye uyruklu Hayat Neccar bebeğin vücudundaki izler ve şüpheli ölümü savcılığı harekete geçirdi. Neccar bebeğin evine savcılık talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler binanın çevresinden başlayarak Suriye uyruklu ailenin evi çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. 1 yaşındaki bebeğe işkence iddiasının da yer aldığı olayda Hayat Neccar'ın kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belli olacak.

- İstanbul