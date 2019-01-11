Hayat Nehri" Kuala Lumpur Akşamlarını Renklendiriyor

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un merkezinden geçen Klang Nehri kenarında inşa edilen "Hayat Nehri" adlı iyileştirme projesi, başkenti akşam vakitlerinde renklerle süslüyor.

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un merkezinden geçen Klang Nehri kenarında inşa edilen "Hayat Nehri" adlı iyileştirme projesi, başkenti akşam vakitlerinde renklerle süslüyor.



Kuala Lumpur belediyesinin, uzun yıllardır bakımsızlıktan kirlenen Klang Nehri'ni temizleme ve şehir merkezindeki kıyısını islah etmek için 2012'de başlattığı proje, 7 yılda başkenti canlandıran turistik cazibe merkezi haline geldi.



Önemli bir deniz taşımacılığı merkezi olarak kullanılan Klang Nehri, aynı zamanda Malezya'nın İngiliz idaresi altında olduğu yıllarda şehri ikiye ayırıyordu.



Nehrin batı kıyısında İngiliz İmparatorluğunun Malay Yarımadasındaki kolonisinin idari merkezi yer alırken doğu kısmında da maden işçisi ve tüccarlardan oluşan halk ikamet ediyordu.



Tarihten bugüne Kuala Lumpur'un en önemli kent simgeleri arasında yer alan, fakat başkentin nüfusunun gittikçe artması sonucu 1990'ların sonuna doğru bir hayli kirlenen Klang Nehri, proje kapsamında yapılan temizleme faaliyetleriyle artık turistlerin uğrak noktası olarak anılıyor.



Müzikli fıskiye gösterileri turistlerin ilgi odağı



Hayat Nehri projesi, Kuala Lumpur merkezinde Klang ve Gombak nehirlerinin çevrelediği şehrin en eski camisi olan Jamek Camisi'nin kıyısından başlayarak Klang Nehri'nin 10 kilometrelik kıyısı boyunca ilerliyor.



Kuala Lumpur'un önemli cazibe merkezlerinin de yakınında bulunan Hayat Nehrinden şehir tiyatrosu, tekstil müzesi, Kuala Lumpur şehir galerisi ve kütüphanesine yürüyüş yapılabiliyor.



Çeşitli müzikler eşliğinde sergilenen ışıklı fıskiye gösterileri, başkentin akşam vakitlerinde yeniden canlanmasını sağlıyor.



Gösteri aralarında nehrin kenarından su püskürtmeleriyle verilen sis efekti ise turistler için görsel şölen oluşturuyor.



En iyi 10 nehir kıyısından biri



Etrafındaki yürüyüş alanı, bisiklet parkuru, farklı balık türlerinin bulunduğu zemin akvaryumu ve yapımı süren çok sayıda güzelleştirme projeleriyle Hayat Nehri, dünyanın sayılı nehir kıyıları arasında yer alıyor.



İngiliz Independent gazetesi, bu hafta yayımladığı listede Hayat Nehri'ni "Dünyanın en iyi 10 nehir kıyısı" listesine dahil etti.



Klang Nehri'ni güzelleştirme ve temizleme kapsamında şimdiye kadar 1,3 milyar dolar para harcanan projeyle, 2020'de nehir suyunun tamamen temizlenmesi hedefleniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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