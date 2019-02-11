Hayat Paylaştıkça Güzel"
58 dakika önce
İlk ve orta okul öğrencileri harçlıklarını biriktirerek örnek alınacak bir davranışa imza attı.
İlk ve orta okul öğrencileri harçlıklarını biriktirerek örnek alınacak bir davranışa imza attı. Öğrencilerin satın aldıkları malzemeler Şanlıurfa
'da bulunan Eyyübiye
Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Okulu'na ulaştırıldı.
Geçtiğimiz Aralık
ayında Mektebim Silivri
Kampüsü tarafından düzenlenen "Kardeşimle Paylaşıyorum" sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağı tamamlandı. Çocuklarda toplumsal duyarlılığı geliştirerek özellikle akran paylaşımını artırmayı amaçlayan Mektebim, aile birliğinin de desteğiyle yürüttüğü projeyi Silivri Kampüsünde hayata geçirdi.
Sınıflarda oluşturulan destek kutularında harçlıklarıyla ve ailelerin desteği ile hediye biriktiren ilk ve ortaokul öğrencilerinin satın aldıkları kitap, kırtasiye, kışlık giyim ürünleri ve ayakkabılar "Kardeşimle Paylaşıyorum" projesi kapsamında Şanlıurfa'da bulunan Eyyübiye Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Okulu'na ulaştırıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:49 Kaynak: İHA
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