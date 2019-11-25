Son Dakika Haberleri: Hayat Paylaştıkça Güzel Kulübü'nden örnek öğretmene sürpriz kutlama
Son Dakika Güncel Hayat Paylaştıkça Güzel Kulübü'nden örnek öğretmene sürpriz kutlama - Son Dakika

Hayat Paylaştıkça Güzel Kulübü'nden örnek öğretmene sürpriz kutlama

6 saat önce

Merkezi Adana'da bulunan Hayat Paylaştıkça Güzel Kulübü Derneği, otizmli bir öğrenciyi sınıfına kabul eden sınıf öğretmeni Ümmübahar Arı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için sürpriz kutlama yaptı.

Hayat Paylaştıkça Güzel Kulübü'nden örnek öğretmene sürpriz kutlama, System.String[]

Merkezi Adana'da bulunan Hayat Paylaştıkça Güzel Kulübü Derneği, otizmli bir öğrenciyi sınıfına kabul eden sınıf öğretmeni Ümmübahar Arı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için sürpriz kutlama yaptı.

Milli Mensucat İlkokulu çok amaçlı salonunda düzenlenen kutlamaya Dernek Başkanı Hayat Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Cemal Güngör, Çocuk Hakları Derneği Başkanı Çiğdem Akca ile otizmli Yağmur Emek'in ailesi ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Dernek Başkanı Hayat Yılmaz, daha önce Ümmübahar öğretmene fedakarlığı için plaket verdiklerini belirtti.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi otizmli Yağmur'un ailesinin kendilerine ulaştığını ve kutlama yapmak istediğinde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz de bu fedakar öğretmenimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bürokrat ve öğrencilerimizle kutlamak istedik. Dernek olarak, bu tür fedakar insanlarımızı onurlandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kutlamada, Ümmübahar öğretmen ve öğrencisi Yağmur, birlikte pasta kesti, mum üfledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış! Lecce, Burak Yılmaz için devre arasını bekliyor! Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:50:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayat Paylaştıkça Güzel Kulübü'nden örnek öğretmene sürpriz kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]