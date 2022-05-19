'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi - Son Dakika
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'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi

19.05.2022 12:38
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi

MANİSA'da Kent Müzesi'nde üniversite öğrencilerinin 'Hayat Pazende' adıyla düzenlediği defilede pazen kumaşıyla tasarlanan kıyafetlerden ay yıldızlı elbise yoğun ilgi gördü.

MANİSA'da Kent Müzesi'nde üniversite öğrencilerinin 'Hayat Pazende' adıyla düzenlediği defilede pazen kumaşıyla tasarlanan kıyafetlerden ay yıldızlı elbise yoğun ilgi gördü.

Salihli'nin kurtuluşunun 100'üncü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü ve Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Salihli Belediyesi ve Salihli Meslek Yüksekokulu iş birliğinde Kent Müzesi'nde 'Hayat Pazende' defilesi ve sergisi yapıldı. Pazen kumaşından kıyafetler, Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin 6 aylık çalışmasıyla tasarlandı. Defilede, ay yıldızlı elbise büyük ilgi görürken; süsleme pul, boncuk işleme, firkete oyaları ve el yapımı çiçekli elbiseler de izleyenlere sunuldu.

Salihli'nin tarih, kültür, sağlık ve doğa turizmi açısından birçok güzelliğe sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "İlçenin tüm güzelliklerini tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.Defileye Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ile belediye başkan yardımcılarının yanı sıra ilçe protokolü ve üniversiteden yöneticiler de katıldı.

'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
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Kaynak: DHA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Belediyesi, Üniversite, Güncel, Son Dakika

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