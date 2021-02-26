Hayat Sağlık Grubu, 43'ncü yaşını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayat Sağlık Grubu, 43'ncü yaşını kutladı

26.02.2021 15:01
Hayat Sağlık Grubu, 43'ncü yaşını kutladı

Hayat Sağlık Grubu, 43'ncü yaşını kutladıBURSA'da 1978 yılında hizmet vermeye başlayan Hayat Sağlık Grubu, 43. yılını kutladı.

Hayat Sağlık Grubu, 43'ncü yaşını kutladı

BURSA'da 1978 yılında hizmet vermeye başlayan Hayat Sağlık Grubu, 43. yılını kutladı.

1978 yılında hizmet vermeye başlayan Hayat Sağlık Grubu, 43. yılını kutladı. Açıldığı ilk günden bu yana vatandaşların kendilerine olan teveccühlerinin hiç azalmadan devam ettiğini ifade eden Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, "İlk önce hastane olarak başladığımız faaliyetimize Hayat Sağlık Grubu olarak devam ediyoruz. Hayat Hastanesi, Hayat Tıp Merkezi, Hayat Diş Polikliniği, OSGB ve Hayat Vakfı'yla artık büyük bir aileyiz" dedi.

Hayat Sağlık Grubu'nun 43. Yılı nedeniyle açıklama yapan Uzman Dr. Ahmet Özkul, bütün dünyayı saran, günlük yaşamı değiştiren, hasta tercihlerini bile etkileyen veya ertelemelere sebebiyet veren korona virüs salgını sebebiyle son bir yılı çok farklı bir süreçte yaşadıklarını söyledi.

Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, "Yine şükürler olsun, yıllardan beri devam eden tecrübemiz, bütün çalışanlarımız arasındaki birlik ve beraberliğimiz ve tabii ki Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ile diğer kurumların koordineli ve dirayetli çalışmaları sayesinde özel sağlık kurumları olarak faaliyetlerimize devam edebiliyoruz. Sağlığın yaşamın en önemli parçası olduğu yaklaşımıyla baktığımızda, sağlık hizmeti sunabilmenin de bir ayrıcalık olduğu kanaatindeyim. Bunu, inşallah kısa sürede sonuçlanmasını temenni ettiğimiz salgın döneminde toplumun her kesimi bir kez daha gördü. Bu münasebetle son bir yıldaki gayretli çalışmaları sebebiyle doktorlarımızdan hasta hizmetleri görevlilerimize ve idari personelimize kadar tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZ"

Hayat Hastanesinin de bütün altyapısı ve çağın gereklerine uygun fiziki koşulları bu dönemde daha kolay çalışma imkanı sağladığını belirten Özkul, " Bursa'dan kazandığımızı Bursa'ya armağan ettik. İşte bunun sonucu; Özel Hayat Hastanesi olarak, 20 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve gelişmiş altyapıya sahip yeni binamızda, her gelir grubundan vatandaşımıza 'nitelikli' sağlık hizmeti sunmak gayesiyle yolumuza devam ediyoruz. Son teknoloji cihazlarla donatılmış hastanemizde, 29 branşta 53 poliklinik odası, 11 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 4 modern doğumhane, 24 saat acil servis, 17 yataklı yoğun bakım ünitesi, birçok cerrahi operasyonun yapılmasına imkan sağlayan tam donanımlı 7 ameliyathane, son teknoloji cihazlarla donanmış hızlı doğru ve güvenilir tanıların yapılabildiği laboratuvar, 4'ü süit, 4'ü VİP 90 konforlu oda, son teknoloji görüntüleme üniteleri, çok kesitli tomografi, 1,5 Tesla MR, 3d renkli ultrason, dijital röntgen, dijital momografi, uyku laboratuvarı, 22 yatak kapasiteli fizik tedavi ünitesi ve 6 yataklı rehabilitasyon alanı, ayrıca medikal estetik ünitemizde de lazer epilasyon, cilt yenileme, zayıflama ve saç ekimi ile el ayak bakımının yapıldığı sağlık ve güzellik bölümümüz, 120 kişilik konferans salonumuz, modern sosyal yaşam alanlarımız bulunmaktadır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından hastane personeli arasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Hayat Hastanesi, Ahmet Özkul, Hastane, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayat Sağlık Grubu, 43'ncü yaşını kutladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:58 Zeytinburnu'nda tacize uğrayan kadın, akrabalarına haber verince ortalık birbirine girdi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
20:43 İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları
20:35 Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 22:14:20. #1.11#
SON DAKİKA: Hayat Sağlık Grubu, 43'ncü yaşını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement