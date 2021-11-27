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'Hayat Seninle Güzel? sergisi Mustafa Kemal Merkezi'nde kapılarını açtı - Son Dakika

'Hayat Seninle Güzel? sergisi Mustafa Kemal Merkezi'nde kapılarını açtı

27.11.2021 10:44

? Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs alan öğrencilere destek olmak amacıyla düzenlenen 'Hayat Seninle Güzel' sergisi ziyarete açıldı.

? Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs alan öğrencilere destek olmak amacıyla düzenlenen 'Hayat Seninle Güzel' sergisi ziyarete açıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs alan öğrencilere destek olmak amacıyla düzenlenen 'Hayat Seninle Güzel' sergisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Beltaş Vakfı iş birliğiyle gerçekleşti. 36 sanatçının eserleriyle katkı sunduğu sergi, Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mustafa Kemal Merkezi'nde ziyarete açıldı. Açılışını, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in yaptığı sergiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık katıldı.

İMAMOĞLU: DEĞİŞİM ANCAK EĞİTİMLE MÜMKÜNDÜR

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğitimin ve sanatın önemini belirterek, 'Rahmetli Türkan Saylan hocamızı anarken, onu anlatmaya kimsenin ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ama Türkiye'nin hala çağdaşlaşmaya ve iyi eğitime ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu noktada atılan her adımı sonsuz destekleyeceğiz. Türkiye'nin değişimi ancak ve ancak eğitimle mümkündür. Eğitime yapılan katkı, eğitimi destekleyen pırıl pırıl derneklerimizi desteklemek bir vatandaşlık görevidir. Bu manada bizim gibi kurumsal görevi olanların, kamusal görevi olan insanların da her anında bunu düşünmesi ve geliştirmesi şarttır. Bu dayanışmayı sanatla eşleştirmek, sanatçıların emekleriyle bu manevi bağı kurmak ülkemizde sürecin daha da olgunlaşmasına sebep olmakta. Buna fikir veren, destek veren ve süreci başlatan kim varsa tebrik ediyorum' dedi.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hep beraber yükü paylaşırsak, ülkemizin bugünkü zor durumlarından sıyrılacağız. Bunun sonucunda hem gerçekten hak ettiğimiz yaşamın olduğu bir ülkede var olacağız hem de başta eğitim olmak üzere her konuda daha ilerici ve çağdaş adımlar atacağız.'

AKPOLAT: SANATI YAYMAK İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA İÇİNDEYİZ

Sanatın ve sanatçının desteklenmesinin önemine dikkat çeken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Sanatı ve sanatçıyı desteklemek, görünür kılmak ve sanatı Beşiktaş'ın kılcal damarlarına yaymak için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Pandemi ve yarattığı ekonomik koşullar, ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizi çok yordu ve yormaya devam ediyor. Toplumun birçok kesimi bu ekonomik zorluklardan etkileniyor ama en çok etkilenen kesimlerden biri de öğrencilerimiz. Dolayısıyla buradaki iş, bu çerçeveden bakınca çok kıymetli. Biz de bu kara kış şartlarında öğrencilerimizle ilgili çok önemli adımlar atmaya başladık. Bir 'Öğrenci Ye' uygulaması başlattık. İlçemizde bulunan anlaşmalı restoranlarla yemek paylaşımına başladık. Bunun için bir aplikasyon hazırladık ve öğrenci, öğrenci numarasıyla bu uygulamaya girip kendisine en yakın konumdaki anlaşmalı restorana giderek ücretsiz olarak yeme içme ihtiyacını karşılaşıyor. Bu dayanışmayı büyüteceğiz? diye konuştu.

Akpolat, 'Kütüphanemiz, öğrencilere ders çalışma alanlarını tahsis etmeye başladık. Hazırlayıp açılışlarını yaptık. Öğrencilerin yaşamına, eğitim hayatına dokunacak her türlü projeyi hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz' dedi.

YÜKSEL: SANATÇILARIMIZIN BU DUYARLILIĞI ÇOK DEĞERLİ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, yaptığı konuşmada, 'Türkan Saylan'ı Türkiye'de, çağdaş Türkiye'nin çağdaş gelecek güvencesi haline getirdiği derneğimiz için bugün eserleri burada bulunan 36 sanatçımızın duyarlılıkları çok ama çok kıymetli. Bu desteğiniz asla unutulmayacak. Çok kutluyorum. Çünkü Türkan Hoca derdi ki; kutlayalım, teşekkür etmeyelim. Onlar da yurttaşlık görevini yapıyor. Bu kıymetli sanatçılarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması için 'Biz de varız' dediler? ifadelerini kullandı.

SERGİ 2 ARALIK'A KADAR ZİYARETE AÇIK

2 Aralık Perşembe gününe kadar açık olacak sergi 10.30 - 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

'Hayat Seninle Güzel? sergisi Mustafa Kemal Merkezi'nde kapılarını açtı
'Hayat Seninle Güzel? sergisi Mustafa Kemal Merkezi'nde kapılarını açtı
'Hayat Seninle Güzel? sergisi Mustafa Kemal Merkezi'nde kapılarını açtı
'Hayat Seninle Güzel? sergisi Mustafa Kemal Merkezi'nde kapılarını açtı
'Hayat Seninle Güzel? sergisi Mustafa Kemal Merkezi'nde kapılarını açtı
'Hayat Seninle Güzel? sergisi Mustafa Kemal Merkezi'nde kapılarını açtı
'Hayat Seninle Güzel? sergisi Mustafa Kemal Merkezi'nde kapılarını açtı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Hayat Seninle Güzel? sergisi Mustafa Kemal Merkezi'nde kapılarını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Hayat Seninle Güzel? sergisi Mustafa Kemal Merkezi'nde kapılarını açtı - Son Dakika
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