Hayat Stresini "Kahkaha Yogası"Yla Yeniyorlar

Edirne'de kadınlara yönelik düzenlenen "kahkaha yogası" etkinliğinde kadınlar müzik eşliğinde dans edip bol bol kahkaha atıp, iş ve hayat yoğunluğundan kaynaklanan stresten kurtulmaya çalıştılar.

Edirne'de kadınlara yönelik düzenlenen "kahkaha yogası" etkinliğinde kadınlar müzik eşliğinde dans edip bol bol kahkaha atıp, iş ve hayat yoğunluğundan kaynaklanan stresten kurtulmaya çalıştılar.



Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe katılan 50 kadın, uzman eğitmenler eşliğinde yoga yaptı.





Kahkaha yogası eğitmenleri Şengül Demir ve Hülya Bodur eşliğinde nefes egzersizi yapan kadınlar bol bol kahkaha attı.





Eğitmen Şengül Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahkaha yogasının insanları stresten ve hayat sıkıntısından kurtardığını söyledi.





Kahkaha yogasının beyne mutluluk mesajı gönderilerek yapıldığını anlatan Demir, "Kahkaha yogası her şeye iyi gelir. Genel olarak hastalık bazında baktığımızda tansiyon, şeker hastalıklarına iyi gelir, uyku düzeni ve bağışıklık sistemine çok iyi gelen bir teknik. Biz kahkaha yogasıyla kadınların stres yönetimine ve motivasyonlarına katkı sunmak istiyoruz." dedi.



-"Kahkaha yogası insanları rahatlatıyor"



Demir, kahkaha yogasının insanları rahatlattığını ve farklı bir bakış açısına yönelttiğini ifade etti.



"Bize doğduğumuzda öğretilmeyen iki şey var. Nefes almak ve gülümsemek" diyen Demir, konuşmasına şöyle devam etti:



"Aslında kahkaha yogası doğru nefes verebilmek. Kahkaha yogasında önce 'mış' gibi kahkahalar atıyoruz. Yani beyni kandırıyoruz. Ben kahkaha atmaya başladığımda beyin diyor ki 'bu kadın mutlu.' Bu şekilde adım atıyoruz. Bir süre sonra kahkahalar yaygınlaşmaya başlıyor. Bize doğduğumuzda öğretilmeyen iki şey var. Nefes almak ve gülümsemek. Ama yaşımız ilerledikçe biz doğru nefes almayı ve gülümsemeyi unutuyoruz. Yapma, etme deyince nefesimiz göğsümüzde sıkışıyor. Ortalama yetişkin bir insan hayatında 15 kere düzgün bir kahkaha atabiliyor. Biz kahkaha yogası eğitmenleri olarak Türkiye'ye kahkahayı, neşeyi ve sevinci tekrar yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz."



Eğitmen Hülya Bodur ise yoga yaparak nefes ve stres yönetimi yapıldığını belirtti.



Etkinliğe katılan Sevgi Akpınar da çok eğlendiğini dile getirerek, "Hayatımda hiç bu kadar kahkaha atmamıştım. Çok güzel bir etkinlik oldu. Herkese öneriyorum." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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