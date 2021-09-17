"Hayat Tabloları, 2018-2020" haber bülteninin yayımı ertelendi - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün kamuoyuyla paylaşılması beklenen "Hayat Tabloları, 2018-2020" haber bülteninin yayımının ertelendiğini bildirdi.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruda, "Ulusal Veri Yayınlama Takvimi'ne göre 17 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yayımlanması planlanan Hayat Tabloları, 2018-2020 haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların henüz tamamlanamamış olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.