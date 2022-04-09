'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI - Son Dakika
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'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI

09.04.2022 10:35

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan, yaklaşık 700 hayvana yaptığı protezlerle yürümelerini sağladığı için 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, kırılan cam şişenin ağız kısmına başı sıkışan kaplumbağayı kurtardı.

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan, yaklaşık 700 hayvana yaptığı protezlerle yürümelerini sağladığı için 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, kırılan cam şişenin ağız kısmına başı sıkışan kaplumbağayı kurtardı. Kaplumbağa tedavisinin ardından tekrar doğaya salınırken, Hasan Kızıl, Bu biz insanların eseri. Çöplerimizi çöp kutusuna atmaktan aciziz. Doğaya bıraktığınız her çöp, günün sonunda bir hayvana zarar veriyor dedi.

Derik ilçesinde yaşayan Hasan Kızıl (26), 6 yıldır farklı nedenlerle yürüyemeyen hayvanlar için uygun yürüteç ve protez yaparak, yürümelerini sağlıyor. Veteriner hekimlerden de anatomik destek alan Kızıl, bugüne kadar yaklaşık 700 hayvanın yürümesine katkıda bulundu. Yaptığı bu çalışmalarla, 4 yıl önce Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği 'Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülen Kızıl, çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınmaya başladı.

Derik Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu Lisesi öğrencileri, bir süre önce Hasan Kızıl'ı arayıp, okul yakınında, kırık cam şişenin ağız kısmına başı sıkışmış kaplumbağa bulduklarını söyledi. Bölgeye giden Kızıl, bitkin ve hareketsiz durumdaki kaplumbağayı alıp atölyesine götürdü. Kızıl, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle kaplumbağayı cam kırığından kurtardı. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen ve güçlendirici vitaminler verilen kaplumbağa sağlığına kavuşunca tekrar doğaya salındı.

'BIRAKTIĞINIZ HER ÇÖP, GÜNÜN SONUNDA BİR HAYVANA ZARAR VERİYOR'

Her geçen gün farklı bir olayla hayvanların zarar gördüğünü ifade eden Hasan Kızıl, şunları söyledi

Bu sefer kaplumbağanın kafası şişeye sıkışıyor. Birkaç lise öğrencisi haber verdiler. Hemen gittim alandan aldım. Kliniğe götürdüm. Klinikte yaklaşık yarım saatte şişeyi ona zarar vermeden kafasından çıkardık. Haftalarca yemek yememiş ve su içmemişti. Bayağı bitkindi ve veteriner hekimlerimiz tarafından bütün müdahalesi yapıldı. Tıbbi olarak vitaminler, güçlendiriciler vererek toparlanmasını sağladık. Sonra doğaya saldık. Düşündüğümüz zaman bu biz insanların eseri. Çöplerimizi çöp kutusuna atmaktan aciziz. Lütfen çöplerimize biraz daha dikkat edelim. Doğaya zarar vermeyelim ve önümüzdeki nesillere güzel bir dünya bırakalım. Doğaya bıraktığınız her çöp, günün sonunda bir hayvana zarar veriyor. Lütfen biraz daha dikkatli olalım.

'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI
'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI
'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI
'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI
'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI
'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI
'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI
'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI
'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI
'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'HAYAT TAMİRCİSİ' KIZIL, KIRIK ŞİŞEYE BAŞI SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI - Son Dakika
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