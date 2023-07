'Hayat tamircisi' sokak hayvanlarına ilgi için kamu spotu çekti

MARDİN'in Derik ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ile protezlerle bugüne kadar 600 hayvanın yürümesini sağlayan ve bu davranışıyla 'hayat tamircisi' olarak adlandırılan Hasan Kızıl (26), yaşlı ve down sendromluların sokak hayvanlarına ilgi göstermelerini sağlamak için kamu spotu çekti.

Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle bugüne kadar 600 hayvanın yürümesini sağladı. Kızıl, bir süre önce 2 metre 51 santimetrelik boyu, 27,5 santimetre uzunluğundaki elleri ve 36,5 santimetre uzunluğundaki ayaklarıyla 3 kez Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sulan Kösen, kedilerin, ısınmak için girdikleri araçların motor bölümünde telef olmasına dikkat çekmek için kamu spotu çekmesinin ardından yeni projesini hayata geçirdi. Kızıl, Derik Belediyesi'nin desteğiyle yaşlı ve down sendromluların sokak hayvanlarına ilgi göstermelerini sağlamak için kamu spotu çekerek, farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Kamu spotuyla vatandaşların sokak hayvanlarına bakış açılarına dikkat çekmek için farkındalık yaratmak istediğini anlatan Kızıl, "Derik ilçesinde çeşitli konularla ilgili kamu spotu çekiyorum. Aynı zamanda kısa filmler de çekiyoruz. Şimdi ise İbrahim Çelik ile birlikte yaşlı ve down sendromluların sokak hayvanlarına ilgi göstermelerini sağlamak için kamu spotu çekimini tamamladık. Kamu spotu görüntülerinde hepimizin evimizde kalınca, sokakta böyle çöpleri gezen, köşelerde yemek arayışında olan can dostlarımızı çekiyoruz. Burada aslında hem down sendromlu arkadaşlarımıza, hem yaşlılarımıza mesaj vermiş oluyoruz" dedi.