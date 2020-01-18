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"Hayat Tesadüflerle Doludur" Sözünün Doğruluğunu Kanıtlayan 19 Sıra Dışı Kare
14 dakika önce
Planlansa dahi gerçekleşmesinin imkansız olduğu, "kaderin bir oyunu" diye nitelendirmekten başka çaremizin olmadığı, hayatın içindeki tatlı tesadüfleri sizler için derledik.
Planlansa dahi gerçekleşmesinin imkansız olduğu, "kaderin bir oyunu" diye nitelendirmekten başka çaremizin olmadığı, hayatın içindeki tatlı tesadüfleri sizler için derledik.
İşte "Hayat Tesadüflerle Doludur" Sözünün Doğruluğunu Kanıtlayan 19 Sıra Dışı Kare;
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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19
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