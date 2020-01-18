"Hayat Tesadüflerle Doludur" Sözünün Doğruluğunu Kanıtlayan 19 Sıra Dışı Kare - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Hayat Tesadüflerle Doludur' Sözünün Doğruluğunu Kanıtlayan 19 Sıra Dışı Kare - Son Dakika

"Hayat Tesadüflerle Doludur" Sözünün Doğruluğunu Kanıtlayan 19 Sıra Dışı Kare

14 dakika önce

Planlansa dahi gerçekleşmesinin imkansız olduğu, "kaderin bir oyunu" diye nitelendirmekten başka çaremizin olmadığı, hayatın içindeki tatlı tesadüfleri sizler için derledik.

Planlansa dahi gerçekleşmesinin imkansız olduğu, "kaderin bir oyunu" diye nitelendirmekten başka çaremizin olmadığı, hayatın içindeki tatlı tesadüfleri sizler için derledik.


İşte "Hayat Tesadüflerle Doludur" Sözünün Doğruluğunu Kanıtlayan 19 Sıra Dışı Kare;


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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19 
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