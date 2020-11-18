'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı

18.11.2020 08:53
'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı, System.String[]

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Avukat Sercan Turgut (28), hayat üçgeni sayesinde yaşama tutundu.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Avukat Sercan Turgut (28), hayat üçgeni sayesinde yaşama tutundu. Turgut, "Elazığ depreminin ardından ofisteki arkadaşlarımızla deprem etüdü yapmıştık. Hayat üçgenini yapamamış olsaydım, belki de hayatta olmayacaktım" dedi.

Ege Denizi'nde, 30 Ekim günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından sağ kurtulanlardan biri de Avukat Sercan Turgut oldu. Rıza Bey Apartmanı'ndaki avukatlık ofisinde depreme yakalanan Turgut, hayat üçgeni sayesinde hayata tutunarak, yaklaşık 5 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

7'nci kattaki ofisindeyken depreme yakalandığını anlatan Turgut, "Mutfak bölümünde yemeğimi ısıtmaya hazırlanırken deprem oldu. Açıkçası klasik kısa depremlerden sandım. Ancak birkaç saniye sonra deprem şiddetini artırmaya başladı. İlk 3 saniye herkes gibi tepki verdim. Cam kırılma seslerinin gelmesi ve duvarlardaki tabloların düşmesiyle ciddiyetin farkına vardım. Ocağın altını kapatıp, sırtımı çalışma masamıza dayayıp cenin pozisyonu aldım. Soluma yatıp kafa bölgemi de berjer alıp, korur şekilde yattım. 10 saniye içinde bina çökmeye başladı. Binayla birlikte aşağı doğru düşmeye başladım. O dakikaya kadar pozisyonumu korumaya devam ettim. Telefonumu da kendime yakın tuttum. Pozisyonumu korumam, kafa ve omurga bölgemin zarar görmesini engelledi. Muhtemelen 7'nci kattan 3'ncü kata kadar düştüm ve tavan üstüme devrildi. Her yer karardı ve ortamı toz bulutu kapladı. Bulunduğum pozisyon bana çatı görevi gördü, yaşam üçgeni oluştu" dedi.'ENKAZIN ALTINI ANLATACAK KELİME BULAMIYORUM'Telefonunun yanında olması sayesinde dışarıyla irtibat kurabildiğini anlatan avukat Turgut, "Bilinçli bir şekilde o pozisyonu aldım. Elazığ depreminden sonra ofisteki ortaklarımla deprem konuşması yapmıştık. Onlar, 'Masanın altına gireriz' demişlerdi. Ben de hayat üçgenini söylemiştim. Aslında depremin etüdünü o zaman yapmıştık. O gün de hayat üçgeni oluşturdum. Yaşamımı buna borçlu olduğunu düşünüyorum. Telefonun yanımda olması büyük şans oldu. Parmak okuyucu özelliği sayesinde tuş kilidini açıp, dışarıyla irtibat sağladım. Enkazda yaşadığım duyguları tarif edemem. Ölüm korkusu bir yana, oradaki çocuk çaresizliğini anlatacak kelime bulamıyorum. Çok yalnız ve muhtaç hissettim. Beni ilk olarak vatandaşlar buldu. Ardından da İzmir İtfaiyesi geldi. Hepsine minnettarım ve çok teşekkür ederim" diye konuştu.'3 KURUŞ İÇİN BİZİ BU DURUMA GETİRDİLER'Depremzede ve avukat olarak olayın takipçisi olacağını kaydeden Turgut, "Kiracıydım ve binanın bu kadar çürük, dayanıksız olduğunu bilmiyordum. Depremden sonra basından takip ettiğim kadarıyla birçok yanlış eylemler yapıldığı iddiaları var. Bizi nasıl bu duruma koydular? Onları vicdanlarıyla baş başa bırakırken, yargı önünde de hesap vermelerini istiyorum. Hem bir birey hem de hukukçu olarak bu işin peşini bırakmayacağım. Canlarımız yitip, gitti. Üç kuruş kazanmak için bizleri bu duruma getirdiler" dedi.

Bazı geceler deprem kabusuyla uyandığını belirten Sercan Turgut, "Depremden bu yana psikolojik ve fiziksel olarak yorucu geçti. Sapasağlamsın ve rutin bir günde depreme maruz kalıyorsun, bina çöküyor. Normalde kabus gören biri değilim ama artık geceleri kabuslar görüyorum. Hep beraber bunların da üstesinde geleceğiz. Ülkemizin deprem ülkesi olmasından dolayı işimizi şansa bırakmamalıyız. Depremden sonra izlediğim videolarda bazı vatandaşlarımızın rahatlığı beni şaşırttı. Çünkü ben o kadar rahat olsaydım bu röportajı veremiyor olacaktım. Hepimizin başı sağ olsun, umarım bir daha böyle şeyler yaşamayız"  şeklinde konuştu.


'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı
'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı
'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı
'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı
'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı
'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı
'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı
'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı

Zahit Şeyhanoğulları, Seferihisar, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Hayat üçgeni' sayesinde enkaz altından kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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