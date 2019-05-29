Hayata 22 gün tutunabildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22 gün önce meydana gelen kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22 gün önce meydana gelen kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.



Kaza, 6 Mayıs tarihinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Y. yönetimindeki 16 PP 600 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan caddeye çıkan Hüseyin Can yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonucu aracın ön camına çarpan şarjlı bisiklet sürücüsü daha sonra yere düştü. Hastana önünde olan kazada yaralılar ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Durumu ağır olan yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 22 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaşlı adam hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi

Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Usta sanatçı Eşref Kolçak, son yolculuğuna uğurlandı

Kadın dizisinin sezon finaline damga vuran kaza sahnesi