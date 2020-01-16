Hayata 29 gün tutunabildi - Son Dakika
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Hayata 29 gün tutunabildi

19 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan ve Bursa'daki bir hastanede yoğun bakımda tutulan 51 yaşındaki çiftçi 29 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan ve Bursa'daki bir hastanede yoğun bakımda tutulan 51 yaşındaki çiftçi 29 günlük hayat mücadelesini kaybetti.


Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi'nde Aralık ayında meydana gelen trafik kazasında kendisine ait 16 PS 087 plakalı arkasında küçük römorku bulunan traktörü ile Keramet Mahallesinden ana yol istikametine doğru seyir halinde olan Resul Yıldız (51) güzergahta traktörün frenlerinin tutmadığını fark etti.


Bir süre traktörü durdurmak için çaba harcayan Resul Yıldız, bir anda zeytinliğe doğru yönelen traktörden atladı. Asfalta düşen ve takla atarak kafasını da asfalta çarpan Resul Yıldız ağır yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşların durumu haber vermesinin üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası olduğu belirlenen Resul Yıldız'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada da müdahale yapılan Resul Yıldız daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Resul Yıldız dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Resül Yıldız'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. - BURSA

Resul Yıldız, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
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