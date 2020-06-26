Hayata Anlam Katanlar sınırları aşıyor: '500 aileye hijyen paketi' - Son Dakika

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile devam eden korona virüs pandemisi nedeniyle yeni normalleşme süreci boyunca 500 aileye hijyen paketi dağıttı.



Samsun'da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği korona virüs salgını süresince yüzlerce aileye yaptığı yardımlara yenilerini ekledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği halinde hareket eden dernek, yeni normalleşme süreci boyunca mülteci ve Türk ailelerden oluşan yaklaşık 500 aileye hijyen paketi desteğinde bulundu. Daha önce il genelinde yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilke imza atarak, binlerce kişiye ulaşan Hayata Anlam Katanlar Derneği, pandemi boyunca yaptığı çalışmalarla takdir topladı.



"Bu süreçte gıda ve hijyen yardımlarına daha çok ağırlık verdik"



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile yeni normalleşme döneminde de ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürdüklerini ifade eden Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Sosyal alanda yaptığımız projelerin yanında bu süreçte gıda ve hijyen yardımlarına daha çok ağırlık verdik. Korona virüs mücadelesinde devletimize yardımcı olabilmek için yüzlerce aileye gıda ve hijyen yardımında bulunduk. Yeni normalleşme süreci ile birlikte ise, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yaptığımız iş birliği kapsamında yaklaşık 500 Türk ve mülteci aileye hijyen paketi ulaştırdık. Bizi yalnız bırakmayan tüm üyelerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN