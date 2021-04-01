Hayata bağladığı hastaları, Tuncer hocayı mezarı başında andı - Son Dakika

Hayata bağladığı hastaları, Tuncer hocayı mezarı başında andı

01.04.2021 12:01
Hayata bağladığı hastaları, Tuncer hocayı mezarı başında andı, System.String[]

TÜRKİYE'de organ ve doku nakillerinin öncülerinden, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, hastaları tarafından mezarı başında anıldı.

TÜRKİYE'de organ ve doku nakillerinin öncülerinden, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, hastaları tarafından mezarı başında anıldı.

Antalya'da 28 yıl önce ilk böbrek naklinin gerçekleştirildiği, tüm dünyanın konuştuğu yüz, çift kol nakli ve rahim nakillerinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nin kurucusu Tuncer Karpuzoğlu'nun 24 Eylül 2020'deki vefatı, sevenlerini üzdü. Hastalara gösterdiği şefkatten dolayı takdir toplayan, Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü de olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nu, Türkiye'nin ilk nakilli hastaları Mehmet Şahan (65) ve Emin Aslan (65), Duacı'daki mezarı başında andı. Duygusal anlar yaşayan Şahan ve Aslan, mezarına bakım yapıp dua etti.

SAHİPSİZ HİSSEDİYOR, UNUTAMIYORLARProf. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ilk hastalarından olan, Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Mehmet Şahan, derneğin kurulmasında öncülük eden Prof. Dr. Karpuzoğlu ile birlikte 1994 yılında AKBÖHONDER'i kurduklarını anlattı. Türkiye'nin dört bir yanına giderek organ naklini ve organ bağışını anlattıklarını, Antalya'ya gelen hastaları dernek binasında konuk ettiklerini, yardımcı olup yol gösterici olduklarını ifade eden Şahan, Tuncer Karpuzoğlu'nun önderliği ve sevecen tavırlarını örnek aldıklarını söyledi.HEM HOCAMIZ HEM BABAMIZDIProf. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun dernek üyelerine, nakil olanlara ve nakil bekleyen hastalara baba gibi davranıp her sıkıntılarında yanında olduğunu vurgulayan Mehmet Şahan, "Baba gibi görüp her sıkıntıya düştüğümüzde arayıp yardım istediğimiz babamızın vefatının altıncı ayında mezarı başına geldik, onu anıyoruz" dedi.Mehmet Şahan, "1979 yılında çoban dayımdan almış olduğum böbrekle 34 yıl yaşadım. Bu nakli değerli hocam Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Ankara'da gerçekleştirdi. Tabi ki tarifsiz üzüntü içindeyiz. Diyarbakır'dan gelen nakilli kardeşim Emin Aslan ile beraber hocamızın mezarı başındayız. Tuncer hocamız bizlerin babasıydı. Bize arkadaş, dost gibiydi. Hocamızı hiç unutmayacağız, unutturmayacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi.İLK NAKLİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HASTA

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun 45 yıl önce ilk böbrek naklini gerçekleştirdiği hastalarından Emin Aslan, "Ben Diyarbakır'da yaşıyorum. Hocam 6 ay önce vefat etti, şu an mezarı başındayım. Hocam 1976 yılında Ankara Cebeci Hastanesi'nde böbrek naklimi gerçekleştirdi. Nakilli böbreğim 1988 yılında atınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde ikinci kez böbrek nakli oldum. Şu an duygularımı nasıl anlatacağımı bilemiyorum, çok üzgünüm. Hocamın mezarı başında çok zorlandığımı hissediyorum. Antalya'ya daha önceki gelişlerimizde hocamızı odasında ziyaret ederdik, şimdi ise mezarı başında olmak çok zor. Artık her Antalya'ya gelişimde hocamı mezarı başında ziyaret edeceğim. Bizi çok severdi. Ben ve Mehmet Şahan onun yaptığı ilk böbrek nakillilerdik. Bizimle çok ilgilenirdi. Biz de onun ellerinden öperdik, babamız gibi severdik" diye konuştu.


Hayata bağladığı hastaları, Tuncer hocayı mezarı başında andı
Hayata bağladığı hastaları, Tuncer hocayı mezarı başında andı
Hayata bağladığı hastaları, Tuncer hocayı mezarı başında andı

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Şahan, Türkiye, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayata bağladığı hastaları, Tuncer hocayı mezarı başında andı - Son Dakika


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