Hayata "Beyaz Baston"La Tutunuyorlar

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan doğuştan görme engelli Berkay Gürpınar ile Hüseyin Özkan, günlük yaşamlarını ve çalıştıkları kurumlardaki görevlerini, tutundukları beyaz baston sayesinde başarıyla sürdürüyor.



Kırklareli Müftlüğünde memur olarak çalışan görme engelli Hüseyin Özkan (26) ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde danışman olarak görev yapan Berkay Gürpınar (29), görme engelleri nedeniyle beyaz baston kullanıyor.



Beyaz bastonu "özgürlük" olarak niteleyen Özkan ve Gürpınar, görme engellilerin baston sayesinde engellerini aşabileceklerini ifade ediyor.



Evlerinden kilometrelerce uzaklıktaki görev yaptıkları kurumlara, baston yardımı ile ulaşan Özkan ve Gürpınar, vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.



"Bastonunuzu alın, evinizden çıkın"



Hüseyin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını beyaz bastonu ile sürdürdüğünü anlattı.



Küçük yaşta tanıştığı beyaz bastonunu hiç bir zaman yanından ayırmadığını belirten Özkan, beyaz bastonsuz bir hayatın kendisi için çok zor olduğunu vurguladı.



Görme engellilerin hayatlarında olmazsa olmazlardan en önemlisinin beyaz baston olduğunu ifade eden Özkan, "Birçok kader arkadaşım, çevre baskıları ve psikolojik etkenlerden dolayı beyaz baston kullanmamakta. Ben beyaz baston kullanmayan görme engellileri, yatalak bir hastaya benzetiyorum. Ben beyaz bastonum ile dışarıya çıkıyorum, işe gelip gidiyorum, markete, bankaya gidiyorum, yani her işimi kendim yapıyorum. Bastonun bana sağladığı kolaylıktır bu." diye konuştu.



"Bastonunuzu alın, evinizden çıkın" diyen Özkan, baston ile bağımsızlıklarını kazanabileceklerini söyledi.



"Baston, benim her şeyim"



Özkan, şöyle devam etti:



"Normal insanlar nasıl maç izlemeye kahveye gidiyorsa ben de gidiyorum, lokantaya yemek yemeye, bankaya faturalarımı yatırmaya gidiyorum. İstanbul'a, Antalya'ya gezmeye gidiyorum. Beyaz baston biz görme engelliler açısında bir güven, bağımsızlık ve özgürlük demek. Görme engelli, ya birlerine ya da bir bastona bağımlı olacak. Ben birilerine bağımlı ve muhtaç olmamak için bastonu kendime arkadaş olarak seçtim. Baston benim elim, kolum, gözüm, arkadaşım, kısacası her şeyim."



Vatandaşlara görme engellilere yardımcı olmaları konusunda da çağrıda bulunan Özkan, görme engelliler için yapılan sarı çizgilere araç, tabela, sandık gibi şeylerin bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.



"Benim yol arkadaşım"



Berkay Gürpınar ise beyaz bastonun kendisi için bir yol arkadaşı olduğunu belirtti.



Beyaz bastonu sayesinde iş yerine gelip gidebildiğini anlatan Gürpınar, bastonu ile yaklaşık 15 yıl önce tanıştığını belirtti.



Bastonu olmadığı zaman yürümekte güçlük çektiğini söyleyen Gürpınar, "Ben şu an beyaz bastonum ile tanışmamış olsam, evde yatalak bir hasta gibi yatacaktım. Hiçbir işimi kendim yapamayacaktım. Şimdi ise her işimi yapıyorum ve bir işim var. Burada vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

