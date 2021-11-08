Üye Girişi
'Hayata Birlikte Tutunalım' projesinin ilk ulus ötesi toplantısı Eskişehir'de gerçekleşti - Son Dakika

'Hayata Birlikte Tutunalım' projesinin ilk ulus ötesi toplantısı Eskişehir'de gerçekleşti

08.11.2021 16:44
'Hayata Birlikte Tutunalım' projesinin ilk ulus ötesi toplantısı Eskişehir'de gerçekleşti

26 ile 28 Ekim tarihlerinde düzenlenen toplantılarda; SMA Tip-1 hastalığına sahip veya diğer nedenlerle başta solunum cihazı ve diğer yaşamsal cihazlara bağlı olarak hayatını devam ettirmek zorunda kalan bireylere yönelik afet ve acil durumlarda uygulanması gereken hususlar incelendi.

Proje, yaşamsal fonksiyonlarını tıbbi cihazlara bağlı olarak devam ettiren bireyler için afetlerde ve acil durumlarda alınması gereken önlemlere yönelik önemli bir eğitimi kapsıyor. Projedeki yürütücülerinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, hasta ve hasta yakınları için hayati bir değere sahip olan projenin, dünyada bu alanda yapılmış ilk örneği olduğunun altını çizdi.

'Hayata Birlikte Tutunalım' (Let's Hold on to Life Together) projesi, Avrupa Birliği Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) kapsamında desteklenerek hayata geçirildi. 2020 yılı sonunda hibe almaya hak kazanan proje, pandemi nedeniyle online devam eden çalışmalarına, Eskişehir'de yüz yüze toplantılar ile devam etti.

Yatağa bağımlı olan ve yaşamsal fonksiyonlarını tıbbi cihazlara bağlı olarak devam ettiren bireylere yönelik olarak dünyada ilk kez hayata geçirilen proje; Eskişehir AFAD, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Pompiers de l'Urgence Internationale (PUI), Asociacion de Investigacion de la Industria del Juguete (AIJU) ve The Latvian Umbrella Body For Disability Organisation (SUSTENTO) kuruluşlarının ortaklığı ile yürütülüyor.

AFET VE ACİL DURUMLARDA UYGULANMASI GEREKEN HUSUSLAR İNCELENDİ

Eskişehir İl AFAD Müdürü Recep Bayar ilki Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantılarda, proje ortaklarının katılımı ve katkılarıyla önemli başlıkların ele alındığını ifade etti.

Bu kapsamda proje ile;

1.Tıbbi cihazlara bağlı yaşayan bireylerin, yaşam alanlarında afet ve acil durum risklerine karşı alınması gereken önlemler,

2.Afet ve acil durumlardan sonra oluşturulan geçici barınma alanlarında veya tesislerde ihtiyaç duyulacak barınma gereksinimleri,

3.Afet ve acil durumlarda görev alan ilk müdahale personelinin bu bireylere ve kullandıkları tıbbi cihazlara müdahale ve tahliye yöntemleri çalışılacak.

Yapılan toplantılarda, Eskişehir AFAD tarafından projenin genel faaliyetleri, sorumluluklar, proje çıktıları kapsamında yapılacak çalışmalar ile afet ve acil durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, yatağa bağımlı olan ve yaşamsal fonksiyonlarını tıbbi cihazlara bağlı olarak devam ettiren hastalar ve kullandıkları cihazlar hakkında bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ise oluşturulacak teknik altyapı hakkında bilgiler verdi.

'Hayata Birlikte Tutunalım' projesi kapsamında yüz yüze gerçekleştirilen toplantılarda SMA-DER de ailelerin gereksinimleri ile ilgili önemli bir sunum yaptı. Derneğin sunumunda, solunum cihazına bağlı bireylerin içinde bulunduğu durum ve ailelerin afet ve acil durumlarda gereksinim duyabilecekleri ihtiyaçlar paylaşıldı. Proje ortağı diğer ülke kuruluşları ise deneyimlerini ve uygulama örneklerini katılımcılara sundu.

Projede ayrıca, hasta yakınları, bakım verenler ve ilk müdahale personelinin de kullanabileceği materyaller hazırlanmasına karar verildi. Bu kapsamda eğitsel video, animasyon, dijital kitaplar ve uzaktan eğitim portalı hazırlanarak projeye önemli bir katkı sağlanacak.

'HAYATA BİRLİKTE TUTUNALIM', BU ALANDA DÜNYADA YAPILMIŞ İLK PROJE

Projenin hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan SMA-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir, "Doğal afetler fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran; toplum ve bireylerin normal yaşantısını zora sokan bir durum. SMA Tip-1 hastalığı da kliniği ağır, zor bir hastalık. Bu iki zorluk bir araya geldiğinde aileler daha büyük bir bilinmezlikle karşı karşıya kalıyorlar." şeklinde konuştu. Önceden alınabilecek önlemelerle riskleri en aza indirmenin mümkün olduğunu da vurgulayan Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Aileler deprem gibi doğal afetlerde çocuklarının tahliyesini nasıl yapacakları konusunda büyük bir endişe yaşıyor. Hastanın tahliyesinden sonra ise 'tıbbi cihazı geri dönüp almak için vaktim olacak mı, alabilirsem elektrik ihtiyacını nasıl karşılarım, hastam ya da tıbbi cihazlar zarar görürse ne yapacağım, binalar tahliye edilirse nerede kalacağız?' gibi akıllarında pek çok soru oluşuyor. Biz de bu soruları cevaplamak adına 'Hayata Birlikte Tutunalım' projesini hayata geçirdik. Daha önce afetlerde solunum cihazlarına bağlı hastalar için yapılması gerekenlerin belirlenmesine ve ekiplerin eğitilmesine yönelik böyle bir proje yapılmamıştı. Bu çalışma, SMA hastaları başta olmak üzere solunum cihazına bağlı tüm kronik hastalar için dünyada yapılmış ilk proje ve bizler için çok önemli."

'Hayata Birlikte Tutunalım' projesinin ilk ulus ötesi toplantısı Eskişehir'de gerçekleşti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, spinal müsküler atrofi, Eskişehir, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Hayata Birlikte Tutunalım' projesinin ilk ulus ötesi toplantısı Eskişehir'de gerçekleşti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil 17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı 17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik 17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti 16:36 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları 16:10 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı 15:56 Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı
Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi 15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde 15:01 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde

Son Dakika Haberleri
17:35 PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi
17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil
17:28 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor
17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı
17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik
16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı
16:50 Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek
16:38 Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı
16:35 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti
16:18 Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi
PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi         
17:36
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor         
17:29
Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi         
17:17
Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı         
16:51
Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı         
16:31
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi         
15:51
Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı         
15:11
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 17:53:37. #1.11#
SON DAKİKA: 'Hayata Birlikte Tutunalım' projesinin ilk ulus ötesi toplantısı Eskişehir'de gerçekleşti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement