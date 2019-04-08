Hayata Can'la Başlayanlar 1.Yaşını Kutladı

Yenidoğan Yoğun Bakım 1.yaşını taburcu ettikleri ilk bebekleri ve aileleriyle kutladı. İzmir Özel Can hastanesi yenidoğan yoğun bakım sorunlusu Dr.Cem Çiçek, bir yıl boyunca dörtyüzün üzerindebebeğin tedavisini üstlendiklerini söyledi. 500 grlık bebekleri bile sağlıkla taburcu ettiklerini anlatan Dr.Cem Çiçek, yenidoğan yoğun bakımın bir ekip işi olduğunu belirtti. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin kuruluşunun 1.yılını bebeklerle ve ailleriylekutlamanın kendileri için çok şey ifade ettiğini anlatan Dr.Çiçek, 18 yataklı serviste hergüne yeni bir umutla ve aileleri kadar sevgiyle başladıklarını ifade etti.

"Hastane çalışanları ailemiz oldu"

Kutlamaya katılan Can Hastanesi'nin ilk premature bebeği Zehra Damla ve ailesi, 31 günlük yenidoğan yoğun bakım hikayelerinin kendilerine yeni bir aile kazandırdığını şöyle anlattı; "Servisteki tüm hemşireler teyzeleri oldu. İyi ki Dr.Cem Çiçek'I ve ekibini tanımışız. Onların samimiyeti, ilgisi bizi çok mutlu etti. Ben aslında doğum için başka hastaneye gidiyordum, bebeğimiz 31 haftalık doğmaya karar verince son anda yenidoğan yoğun bakım için buraya geldim.Herkes çok yardımcı oldu. Kadın doğum uzmanı Dr.Şebnem Özgür doğumumuzu yaptırdı. Sonra da tedavi sürecimiz başladı. Gözünde de sıkıntısı vardı. Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Niyazi Bülbül'de gözlerini sağlığına kavuşturdu. Tüm Can Hastanesi bizim ailemiz oldu"

101 gün süren mücadele

Sarıçam ailesinin 28 haftalık 700 gr. doğan bebekleri de 101 gün süren mücadelesini Can hastanesinde kazandı. Sarıçam ailesinin tüp bebek tedavisi ile yıllar sonra gelen ilk bebekleri erken doğunca, yenidoğan yoğun bakımda uzun süre tedavi gördü. Sürekli bebeklerini ziyarete gelen anne Derya Sarıçam o zorlu süreçte yaşadıklarını şöyle paylaştı; "Yıllarca bebeğimiz olması için mücadele ettik. Tüp bebek tedavisi ile hamile kaldım. Ancak erken doğum tüm hayallerimizi yıktı. Apartopar Can Hastanesi yenidoğan yoğun bakım servisine geldik. Binbir zorlukla dünyaya gelen bebeğimizi dualarla emanet ettik. Hemşireler, doktorlar bebeğimizi yaşatmak için adeta seferber oldular. O kadar ilgililerdi ki….Hemşirelerin bebeğimizle annesi gibi ilgilendiğine gözlerimle tanık oldum.Uzun bir süreç yaşadık ama sayelerinde bebeğimizi sağlıkla kucağımıza aldık."

"630gr.lık bebeğimin mendil kokusu ile uyuyorum"

Annelerin deneyimlerini paylaştığı kutlamada hala yenidoğan yoğun bakımda tedavi gören Mihrimah Su'yun annesi Münüver Burgucu herkesi ağlattı. Gebeliğinin en başından beri hastaneye geldiğini anlatan Münevver Burgucu, "630 gr.lık bebeğimin yaşama tutunmasında en büyük etken yenidoğan ekibidir. Ben hergün bebeğimin ağız mendiliyle uyuyuyorum…Onun kokusunu alabilmek için mendili yanımda ayırmıyorum. Ama içim rahat…Biliyorum ki bebeğim emin ellerde ve buradan sağlıkla taburcu olacak… Çünkü burada benim kadar onu düşünen insanlar var. Hepsine duyduğum minneti anlatamam…

İkiz bebekleri 30 haftada doğan anne Esra Korkmaz ise, ikizlerden Eren'in 39 gün süren tedavisinin bittiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Kardeşinin hala yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi olduğunu belirten anne Korkmaz, "Hiç endişeli değilim. Onu da yakında kucağımıza alacağız. Buraya geldiğimizde evimdeymiş gibi hissediyorum" dedi.

Doruk ve Bulut bebeklerin annesi Ece Gizem Çaylı ise, "Bebeklerimiz yenidoğan yoğun bakımda kaldıkları için kendimizi hüzünlü hissetmiyoruz.İkizlerim 15 gün burada kaldılar. Nefes alamıyorlardı. Şimdi son derece sağlıklılar. Buraya gelince çok duygulandık. O günleri hatırladığımızda kendimizi mutlu hiseediyoruz. Çünkü burada tüm ekip onlara çok iyi baktılar." Dedi.

Yüksek tansiyon nedeniyle hamileliğinde sıkıntı yaşayan anne Yıldırım, Nisan bebeğin 34 haftalıkken doğumundan çok endişelendiklerini ancak Can Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çok iyi bakıldıklarını söyledi.Yıldırım,"Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmayan tüm sağlık personeline çok teşekkür ederiz" diye konuştu.