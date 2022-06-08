Hayata dair güzel, anlamlı, hüzünlü, özlü sözler nelerdir? Hayata dair güzel sözler hangileri?

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HAYATA DAİR MÜTHİŞ ANLAMLI SÖZLER

Sadece bir kez yaşıyorsun ve bu hayatı doğru yaşarsan bir kez de olsa bu yeter.

Hayatı ya yaşarsın ya da yazarsın ben yazdım sen yaşa.

Hayatı kendine mendil edersen; daima gözyaşı dökersin.

Gidecek yerin kalmadığında, zoruna gider hayat.

Hayata küstüğümüz falan yok sadece muhatap olmuyoruz…

İki tür insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı.

Olduğun şeyden nefret etmek, olmadığın şey için sevilmekten daha iyidir.

Hayal edebileceğiniz her şey gerçek.

Eğer hayat bir sınavsa ben kâğıdımı verip çıkmak istiyorum…

Hayat ileriye doğru yaşanır, geriye bakarak anlaşılır.

Bazı insanları hayata baktığı pencereden, atmalı.

Ölümden korkmuyorum. Sadece ölüm geldiğinde ben olduğu yerde olmak istemiyorum.

Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.

Hayatı hak edenler, yalnızca onu her gün kazanabilenlerdir.

Aklınızın takıldığı yer, hayatınızın takıldığı yer olabilir.

Unutma hayatta hep olduğun kadar varsın.

Hayatta her zaman bir son tren olduğunu düşündüm fakat yıllar içerisinde bu son trenin hiç gelmediğini öğrendim.

Hayat hiçbir zaman kendini bulmak ile ilgili olmamıştır. Hayat her zaman kendini yaratmakla ilgilidir.

Hayat beklentilerle doludur ama o beklentiler hayatta değildir.

Çalıştırdığımız insanlara iyi davrandığımızda, onların da müşteriye iyi davrandıklarını öğrendim.

Kiminle evleneceğim kararının, hayatta verilen en önemli karar olduğunu öğrendim.

Hayat bir oyunsa herkes kendi sahnesinde oynar

HAYATA DAİR GÜZEL VE ANLAMLI SÖZLER

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Ey Hayat, istediğini yap kahrını çekeceğim gülümseyebilirsin.

Bütün yaşamı;sadece kendinizden yoIa çıkarak kendi hikayeniz üzerinden anIamaya çaIışırsanız,hayattan ancak kendiniz kadarını anIarsınız.

Bu hayat bana kişilerin gülemedikleri için ağladıklarını, susmadıkları için konuşmuş olduklarını, ölemediklerinden de yaşadıklarını öğretti.

Hayat; ipi sizin eIinize verecek ve tüm yüküyIe ipin diğer tarafına geçip çekmenizi bekIeyecek kadar acımasız.

Evet kesinIikIe bir hiçti hayat. Bugün varsan yarın yoktun. Ve eğer bugün var oIacaksan bir anIamı, bir sevinci oImaIıydı bu var oIuşun.

Hayatı her zaman güzel sanıyordum fakat güzel olan benim kafammış.

Bir yolum var yürümem gereken, sonuna kadar gitmeliyim. Güzel bir günüm var biliyorum ki canımı yakıyor olsa da hayat yaşamam gerekiyor.

FazIa ciddiye aImayın şu hayatı nasıI oIsa içinden sağ çıkamayacaksınız.

Ben yoruldum artık hayat, biraz olsun üzerime gelmeyi bırak. Ne varsa kalbimde sakladığım hepsini aldın götürdün hayat!

İcra memuru gibisin hayat. Ne var ne yok alıp götürüyorsun.

Kısa bir öyküdür hayat, uğruna upuzun acıIar çektiğimiz. Kısa bir türküdür, bir kez daha söyIemek için deIirdiğimiz.

HAYATA DAİR ACIMASIZ SÖZLER

Giderli sözler ve atarlı giderli sözlerle kızgın olduğunuz konular aktarabilirsiniz. İşte en etkili giderli sözler…

Büyük aşkIar ya sonsuzdur, Veyahut O'nsuz!.

Şayet senden koptuysam biI ki; eIime makası sen verdin.

İnsan oImak kuruş iIe değiI, duruş iIe öIçüIür.

Ben çocukIar gibi sevdim! DevIer gibi acı çektim.

AsIında karakter erken yaşta oturuyor ama seninki oturmaya mı geIdik diyip twerk yapar gibi.

SöyIeyecek çok şey var fakat hiç gerek yok.

Kaçan giden baIonIara eI saIIayın, nasıIsa bir gün havaIarı inip yere düşecekIer.

Ve sen verdiğim hiçbir emeğe, çektiğim hiçbir acıya değmiyorsun.

Kafana göre dön dünya ne sen umrumdasın nede senin gibi dönenIer.

Ne Kimseyi Takarım, Ne De Canımı Sıkarım. Keyfime Bakar, Hayatımı Yaşarım.

Bahçıvansın biberin yok daIyaraksın haberin yok.

Üzerini çizdiysem, artık aItındakinin bir değeri kaImadığı içindir.

SöyIeyin geceye, karanIık bakışIarını dikmesin üzerime.

Sert sözler, sert sözler kısa, en sert sözler, sert kapak sözler ve duygusal sert sözlerle sitemli sözlerini etkili şekilde ifade edebilirsiniz. İşte en güzel sert sözler…

Rüzgâr dalından düşen yaprağı bir yere savurur, biz adamı kasırgalarda uçan ağaçlar gibi kökünden sökeriz.

UIaşamadığın kadına kaşar demeyeceksin paşam! Biraz deIikanIı oIup; bu beni aşar diyeceksin! O kadar.

Hainlik yaparak gittin ya helallik için geri döneceksin!

Yapılan hata affedilir, ama ihanet asla.

Kurduğun dostluk ucuzsa, tek başına ağlarken bıraktığı acıların daha pahalı olduğunu anlarsın.

Şimdikiler kendilerine hızlı diyorlar, onlar bu hıza bizden kaça kaça ulaştılar.

Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir ama hakikat asla değişmez.

Dürüstlüğümüz hiçbir işe yaramadı. Zaten başka da bir şeyimiz yoktu.

Hiç tanımadığım insanlarla birden yapmacık davranarak birden samimi olacağıma, egolu davranarak doğal olmayı yeğlerim. Yapmacıklıktan iyidir.

Bizden biri gider canımız yanar, bizim canımız yanarsa analarınız ağıtlar yakmaya başlar.

Geri dönmen içinize değil, o utanmadığın yüz'e ihtiyacın var.

Rakıyı gören suyu, kadını gören yatağı düşünür olmuş. Oysa ne içmesini bilen var, ne de sevmesini.

Dostunu da düşmanını da kendin seçtiğin zaman güçlüsündür.

Bazılarına verilecek en büyük değer, isimlerinin baş harflerini büyük yazmak olur. Gerisine kesinlikle inanın değmezler!

Hayatımızı kısaca özetlersek: Şansızlık üstüne şansızlık, acı üstüne acı ve sigara üstüne sigara.. !

Umut bir kapı ötemdeydi ama sen dizlerimdeki feri de aldın giderken.

Av ya da avcı olmak mesele değil. Ben şunu hep savundum; asla avı, avcıya götüren bir köpek olmayacaksın.

Sevdiğini delice seven kişi pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan korkanın bütün işi masal anlatmaktır.

Kimilerine bakıyorum ki, icraatından çok caka satma derdinde. İcraatın kadar cakan olsun. Gittiğin yerde boş bir cüsse değil, şerefin oturacak yer bulsun.

İçini dışından daha çok süsle, dışın halkın, için Hak'kın baktığı yerdir.

Mücadeleyi göz alan, zirvenin en aslını yaşar.

Elbet bir gün karşılaşmalıyız: Sen çocuklarınla geçmelisin yanımdan, ben acılarımla.

Hayatı boyunca mutsuz oldum, ama hiç bir zaman umutsuz olmadım.

Bazı insanlar da fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen, o kadar kalitesi düşer.

Canını verir benim dostlarım, yeter ki işleri düşsün.

Ben sigaranın, yalnızlığa iyi gelen tarafına vuruldum.

Bütün bir salonu gülmekten kırıp geçirdikten sonra, odasına geçip sessizce ağlayan bir palyaço gibiyim.

Batır gemiyi kaptan, paket oldu hayaller.

Kalbimin kapısı herkese açılır sanma, her laf edeni adam sanma! Bakma insanın dış görünüşüne, tanıyamazsın basmadıkça kuyruğuna.

Ve bir gün şans kapını çalar; Ama hayatın, misafir kabul edemeyecek kadar dağınık'tır.. !

Oysa: "Ölüm" kadar gerçeksin diye umut etmiştim, meğer "Dünya" kadar yalanmışsın.

HAYATA DAİR HÜZÜNLÜ SÖZLER