Son Dakika Haberleri: hayata dair öğütler

hayata dair öğütler

1 saat önce

Selçuk Yaşar kitabında yönetim sanatından işletmede başarının sırlarına, birlik ve ahenkten hayatta müsrifliğe ve ziyankarlığa katiyen yer vermemeye, iyi eleman seçmekten müşteriye nasıl değer verilmesi gerektiğine kadar geniş bir konu içeriğinde görüşlerini ve öğütlerini aktarıyor.

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Selçuk Yaşar kitabında yönetim sanatından işletmede başarının sırlarına, birlik ve ahenkten hayatta müsrifliğe ve ziyankarlığa katiyen yer vermemeye, iyi eleman seçmekten müşteriye nasıl değer verilmesi gerektiğine kadar geniş bir konu içeriğinde görüşlerini ve öğütlerini aktarıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:49 

Selçuk Yaşar, Ekonomi
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