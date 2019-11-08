Son Dakika Haberleri: 'Hayata Değer Kat Trabzon Projesi' hayata geçiyor
Son Dakika Güncel 'Hayata Değer Kat Trabzon Projesi' hayata geçiyor

'Hayata Değer Kat Trabzon Projesi' hayata geçiyor

6 saat önce

Trabzon'da öğrencileri, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi hatırlatmak, öğretmek ve aşılamak amacıyla "Hayata Değer Kat Trabzon" proje başlatıldı.

'Hayata Değer Kat Trabzon Projesi' hayata geçiyor, System.String[]

Trabzon'da öğrencileri, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi hatırlatmak, öğretmek ve aşılamak amacıyla "Hayata Değer Kat Trabzon" proje başlatıldı.


Gençlerin toplumsal değerlere yabancılaştığı, şiddete eğilim gösterdikleri, değer yargılarında zedelenme olduğu, daha çok yalnızlaşıp sanallaştıkları (bilgisayar ve internet bağımlılığında artış olduğu), iletişim kopukluğu yaşadıkları, sosyal bağımlılık ve dayanışma ruhunun yok olduğu günümüzde öğrencilerin hayata daha sıkı bağlanması yolunda öğrencileri teşvik etmek amacıyla başlatılan "Hayata Değer Kat" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.


Törende konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Kaş, gençleri yüksek ideallere özendirici, milli ve manevi değerleri sevdirici ve benimsetici çalışmalara hız vermek gerektiğini belirterek "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada, gençlerin kültürel, sosyal, sanatsal, bilimsel gelişimini desteklemek amacıyla her yıl binlerce gençlik projesi gerçekleştirilmektedir. Toplum olarak gençleri yüksek ideallere özendirici, milli ve manevi değerleri sevdirici ve benimsetici çalışmalara hız vermek gerekmektedir. Aksi durumda, kendine ve içinde yaşadığı kültürün değerlerine yabancılaşmış bir gençlikle karşı karşıya kalacağımız unutulmamalıdır" diye konuştu.


İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da "Bu yıl hayata geçen projemizle birlikte kadim değerlerimizi öğrencilerimize telkin etmek ve onları bu kıymetlerle mücehhez bir şekilde yarınlara hazırlamayı amaçlıyoruz" dedi. - TRABZON

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
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