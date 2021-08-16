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Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi - Son Dakika

Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi

16.08.2021 10:49

Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi Kalbi duran anne ve bebeğinin kurtuluşu üzerinden bir yıl geçti Van'da doğum sırasında kalpleri duran anne ve bebeğine müdahalesi sunucu hayata bağlayan Doktor Erhan Hanlıgil'in bir yılın ardından sürpriz ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı.

Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi

Kalbi duran anne ve bebeğinin kurtuluşu üzerinden bir yıl geçti

VAN - Van'da doğum sırasında kalpleri duran anne ve bebeğine müdahalesi sunucu hayata bağlayan Doktor Erhan Hanlıgil'in bir yılın ardından sürpriz ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı.

Van'ın merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası, 36 haftalık hamile Semra Esen, bir yıl önce kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde fenalaşmış ve doktorlarının müdahalesi esnasında da kalbi durmuştu. Doktorlar henüz acil servisteyken vakit kaybetmeden anneye kalp masajı yaparken, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Erhan Hanlıgil de bebeği sezaryenle almıştı. Doktorlar doğan bebeğin de kalbinin durduğu tespit edilmesi üzerine anne ve bebeğini hayata geri döndürmek içini aynı anda müdahale etmişti. Doktorların yoğun çabası sonrası bebeğin kalbi yaklaşık 10 dakika, anneninki ise 20 dakika sonra yeniden çalıştırılmıştı.

Alihan bebek bir yaşına girdi

Geçen bir yıllın ardından Alihan bebek bir yaşına girerken, anne de yeniden sağlığına kavuştu. Aradan geçen zaman üzerine hastasını ziyaret giden Dr. Hanlıgil, ziyaret sırasında duygulu anlar yaşadı. Taraftar formasıyla Alihan bebeğin doğum gününü kutlayan Dr. Hanlıgil, bebeğe Beşiktaş baskılı zıbın da hediye etti. Anne ve bebeğine sağlıklı günler dileyen Hanlıgil, ziyareti sırasında hastalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Duygularımızı tarif etmek mümkün değil"

İHA muhabirine konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Erhan Hanlıgil, bir yıl önce hastaneye getirilen anne ve bebeğinin kalbinin durduğunu anımsattı. Müdahaleleri sonucu ikisinin de yeniden hayata döndüğünü ifade eden Dr. Hangil, "Bir yıl önce hamile olan anne Semra Esen'in acil sezaryen olayı gelişti. Kalbi durduğu anda kalp masajı yapılırken bizlerde acilen sezaryenini gerçekleştirmiştik. Hem bebek Alihan'ın hem de annesinin kalbi durmuştu. Ekip arkadaşlarımızın hızlı müdahalesiyle geri çevirmeye başardık. Aradan geçen bir yıl sonra kendilerini ziyarete gelmiş bulunmaktayız. Duygularımızı tarif etmek mümkün değil. Alihan'ı ilk elimize aldığımızda kalbi durmuş ama şimdi sağlıklı şekilde bir yaşına girdi. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.

"Onlar sayesinde şu an hayattayız"

Bir önce yaşanan zor zamanları geride bıraktıklarını dile getiren anne Semra Esen ise doktorları sayesinde şu an hayatta olduğunu söyledi. Anne Esen, bir yılın ardından kendisini unutmayan doktoruna ve diğer ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi

Doğum, Kalp, 112, Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi - Son Dakika


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