Hayata Dönüş Operasyonu davasında dönemin İçişleri Bakanı Tantan SEGBİS ile dinlenecek

BAYRAMPAŞA Cezaevi'nde 21 yıl önce 'Hayata Dönüş' adı verilen operasyonda, 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasıyla ilgili, dönemin jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 194 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Davanın tanıklarından dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın, SEGBİS ile dinlenmesine karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 47'inci duruşmaya taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmalarda, tanık olarak dinlenmesine karar verilen dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın avukatı, müvekkilinin bilgisinin 'devlet sırrı' niteliğinde olduğunu belirterek, yalnızca heyete ifade vermesini talep etmişti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetmişti. Tantan'ın avukatı Sercan Efe, bugün mahkemeye sunduğu dilekçeyle, müvekkili özel koruma altında olduğu için güvenlik tedbirleri alınarak tanıklık yapmasını istedi. İfadesinin ise SEGBİS'le alınmasını talep etti.

Tantan'ın avukatının talebini kabul etmediklerini belirten bir kısım katılanların avukatı Avni Güçlü Sevimli, " Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bu tür bir tanık dinlemesi yapılamaz. Tanığın huzurda dinlenmesini talep ederiz. Suçla ilgili bilgi ve belgeler, hiçbir şekilde devlet sırrı olamaz ve kabul edilemez. Bizim soracağımız sorulara karşılık, suçla ilgili bilgiler verecektir. Tanığın talebinin reddine karar vermeniz gerekir. Tanığın SEGBİS ile huzurda soru sorulmak suretiyle dinlenmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme heyeti tanık Sadettin Tantan'ın bildirdiği adresinden, SEGBİS aracılığıyla beyanının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı bildirildi. İddianamede, sanık olan dönemin 39 jandarma görevlisinin, 'Görev sınırlarını aşarak, aşırı güç ve silah kullanıp, faili belli olmayacak şekilde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri' belirtildi.

Jandarma görevlisi olan sanıklar hakkında ölen 12 kişi için ayrı ayrı 'Görevin ifası sırasında kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, 29 mağdur için de 'Görevin ifası sırasında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 9 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası talep edildi. Yargılama sürürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 157 sanık hakkında ek iddianame düzenleyerek, 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Bu iddianame Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilince, sanık sayısı 196'ya yükseldi. İki sanığın yargılama sürürken hayatını kaybetmesi nedeniyle sanık sayısı 194 oldu.