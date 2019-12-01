"Hayata Fırsat Projesi" ile güvenceli istihdama kavuşuyorlar

Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğiyle yürütülen "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında, 9 ilde yaşayan Türk ve Suriyelilerin kayıtlı şekilde ve daha iyi şartlarda çalışması hedefleniyor.

AB'nin 11,6 milyon avro katkısıyla yürütülen, genel koordinasyonunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının üstlendiği proje, Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi toplulukları ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek ve dayanıklılıklarını artırmak amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay'da uygulanıyor.

Projeyle, Suriyeliler ve Türklerin güvensiz koşullarda ve kayıt dışı çalıştırılmasının engellenmesi, çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

İşverenlere, bu işçileri istihdam ettikleri zaman, çalışma izni ve harç bedellerinin karşılanması ve 6 ay boyunca SGK primlerinin işveren teşviki olarak ödenmesi imkanı sağlanıyor.

Bu kapsamda, iş yerlerinde Suriyelileri çalıştıran işverenlere, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemeleri gereken sigorta primleri 6 ay boyunca teşvik bedeli olarak geri verilirken, çalışma izni ve harç bedelleri gibi diğer prosedürler de ilgili kurumlarca çözüme kavuşturuluyor.

Suriyelileri çalıştıran işverenler, teşvik ödemelerinden Türk çalışanları için de yararlanıp istihdam ettiği personelin daha iyi şartlara kavuşmasını sağlıyor.

Şu ana kadar 1400 Suriyeli ve 200 Türk çalışanın kayıt altına alınmasını sağlayan, gelecek yıl 31 Temmuz'a kadar sürecek projede, 12 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

"Amaç, insana yakışır iş oluşturmak"

ILO İş Geliştirme Uzmanı Emre Dönmez, AA muhabirine, proje kapsamında Suriyelilerin yanı sıra Türk vatandaşlarının da bu fırsattan faydalanmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Projenin hedefini, "ILO'nun temel kavramı insana yakışır iş oluşturmak" şeklinde açıklayan Dönmez, "Burada sadece Suriyeliler değil, Türk vatandaşlar da insana yakışır iş imkanlarına kavuşmaları için destekleniyor." diye konuştu.

Dönmez, ek olarak işletmelere ve girişimcilere yönelik farklı destekler sunduklarını da anlatarak, şöyle devam etti:

"İstihdam yaratmadan insana yakışır iş de olmuyor. Öncelikle istihdam yaratılması, ekonomik büyümeyle beraber desteklenmesi gerekiyor. Yine iş gücü piyasasının yönetimini üstlenmiş ilgili kamu kurumlarının kapasitesinin de geliştirilmesi gerekiyor ki iş gücü piyasaları daha iyi ve sağlıklı şekilde yönetilsin ve koordine edilsin. Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına da eğitim, toplantı ve çalıştaylarla sunduğumuz başka çalışmalarımız da var. Projemizin genel amacı, hem Türk vatandaşları hem de Suriyelileri ekonomik ve sosyal yönden güçlendirmek ve onları desteklemek."

Çalışanların kayıt altına alınmasının hem işçiler hem de işverenler açısından önemine değinen Dönmez, "Bu kayıt dışılık durumunun mutlaka iyileştirilmesi, düzeltilmesi lazım. Projemiz kapsamındaki Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) iyi bir başlangıç oldu. Sonuçlarını da iyi gözlemlediğimiz için bunun kapsamını da genişleterek kayıtlı çalışan Suriyeli sayısını da ilgili kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle yükseltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.