Son Dakika Haberleri: Hayata hareket kattılar
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Hayata hareket kattılar

12 dakika önce

Okul Müdürü Çağatay Perem'in öncülük ettiği ve Bahçeşehir Göleti çevresinde düzenlenen yürüyüşe öğretmenlerle öğrenciler katıldı.

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Okul Müdürü Çağatay Perem'in öncülük ettiği ve Bahçeşehir Göleti çevresinde düzenlenen yürüyüşe öğretmenlerle öğrenciler katıldı.


Obezite karşıtı ve hareketli hayatı özendiren, "Hareketli yaşam, kalbimiz ve sağlığımız için çok önemli", "Yürüyüş yap sağlıklı kal", "Obeziteyi yürüyüşle aş" şeklinde pankartları taşıdı. Öğrenciler yürüyüşün ardından spor yaparak etkinliği tamamladı.

Okul Müdürü, Bahçeşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:31 
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