Hayata hareket kattılar

Okul Müdürü Çağatay Perem'in öncülük ettiği ve Bahçeşehir Göleti çevresinde düzenlenen yürüyüşe öğretmenlerle öğrenciler katıldı.



Obezite karşıtı ve hareketli hayatı özendiren, "Hareketli yaşam, kalbimiz ve sağlığımız için çok önemli", "Yürüyüş yap sağlıklı kal", "Obeziteyi yürüyüşle aş" şeklinde pankartları taşıdı. Öğrenciler yürüyüşün ardından spor yaparak etkinliği tamamladı.