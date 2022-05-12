Hayata küsmeyip çalışmaya devam eden doktor Canan kanseri yendi - Son Dakika
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Hayata küsmeyip çalışmaya devam eden doktor Canan kanseri yendi

12.05.2022 12:33

Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan Canan Kaya, meme kanseri tedavisi görürken, hastanedeki çalışma hayatından kopmadı.

Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan Canan Kaya, meme kanseri tedavisi görürken, hastanedeki çalışma hayatından kopmadı.

Atatürk Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı ve Kan Merkezi Sorumlu Hekimi olarak görev yapan Kaya'ya (46), 2017 yılında meme kanseri teşhisi konuldu.

Hayata hep pozitif bakmaya çalışan biri engelli iki oğlu bulunan Kaya, aldığı kemoterapi nedeniyle saçlarının dökülmesi, görüntüsünün değişmesine rağmen hiç umutsuzluğa kapılmadı.

Tedavi gördüğü süreçte ne hayattan ne de Kovid-19 sürecinde hastanedeki çalışma temposundan kopan Kaya, çocukları ve hayata olan umutlu bakışıyla hastalığı yenmeyi başarıp, hastalar için çalışmaya devam etti.

Zorlu tedavi sürecinde kanseri yenen doktor Kaya, AA muhabirine, hekimlerin işin içinde oldukları halde sağlıklarını ihmal edebildiklerini söyledi.

Evde elle yaptığı muayene sırasında memesinde bir kitle fark ettiğini anlatan Kaya, "O döneme kadar meme ultrasonudur, mamografidir falan bu kadar gerekli olduğunu hekim olduğunuz halde geç fark edenlerdenim. Ondan sonra teşhis ve tedavi derken kendimi hızlı bir trenin içine girmiş gibi hissettim." dedi.

Kaya, doktor arkadaşlarının 2'nci evre kanser teşhisi koyduğunu ve sonucu söylerken çok zorlandıklarını kaydetti.

"Ben bu süreci hep gülerek atlattım"

Sonucun kötü çıkacağını bildiğini ve ona göre dirayetle olduğunu belirten Kaya, şunları söyledi:

"Ben neşeli bir insanım ve doktor arkadaşlarım meme kanseri olduğumu söyleyince ağlamaya başladı. Bu sefer onlar beni teselli etmesi gerekirken ben onları teselli etmeye başladım. Ağır bir tedavi sürecinden geçtim, görüntüm inanılmaz değişti ve insanlar sana garip bakıyorlar. Saçı, kaşı, kirpiği hiç olmayan ve gözlerinin altı mosmor soluk biriydim, benim tümörün tipi de kötüydü. Makyaj yapmak istediğimde kirpiklerim yoktu, o dönem çok faciaydı. Ama bu süreci gülerek atlattım, çalışma hayatından hiç kopmadım, çalışmaya devam ettim. Yeniden saçlarıma, eski görüntüme kavuşacağım umudu hep vardı. Yaklaşık 11 aylık zorlu bir süreçten geçtim, inşallah Allah'ım bir daha göstermez."

Gördüğü tedavi sürecine rağmen kendi isteğiyle çalışma hayatına ara vermeden devam ettiğini vurgulayan Kaya, çalışma arkadaşları ve idarecilerinin kendisine çok büyük desteği olduğunu anlattı.

"Çocuklarım bana güç oldu"

İki oğlundan birinin bebekken geçirdiği hastalık yüzünden engelli olduğunu ifade eden Kaya, "18 yaşında ikiz oğlum var ve biri engelli. Onların bana çok ihtiyacı olduğunu biliyorum. O yüzden de beni hayata bağlayan nedenlerden biri de oydu. O dönemi benim atlamamdaki en büyük manevi destek onlardan geldi. Çocuklarım bana güç oldu." diye konuştu.

Kovid-19 sürecinde idari izinli olmasına rağmen kendi isteğiyle çalışma hayatına devam ettiğini kaydeden Kaya, salgın sürecinde bütün testlerin sonuçlandığı ve işin mutfağı sayılan mikrobiyoloji bölümünde yoğun olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"Ben hayattan hiç kopmadım." diyen Kaya, benzer şeyleri yaşayan kişilere de hayattan kopmamayı, rutinlerini bozmamalarını ve hayattan uzaklaşmamalarını tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

Hayata küsmeyip çalışmaya devam eden doktor Canan kanseri yendi
Hayata küsmeyip çalışmaya devam eden doktor Canan kanseri yendi
Hayata küsmeyip çalışmaya devam eden doktor Canan kanseri yendi
Hayata küsmeyip çalışmaya devam eden doktor Canan kanseri yendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayata küsmeyip çalışmaya devam eden doktor Canan kanseri yendi - Son Dakika


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