Hayata müzik ile tutunan Umut, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ile yeniden piyano çalmak için gün sayıyor - Son Dakika

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Umut'un doğumundan 6 ay sonra başlayan hastalık belirtileri sonucunda Spinal Müsküler Atrofi Tip2 (SMATip2) teşhisi kondu. O günlerde başlayan tedavisi halen devam eden Umut, hayata müzik ile tutundu. Umut'un müzik yeteneği ailesi tarafından henüz küçük yaşlardayken parmak egzersizi yapsın diye alınan org ile keşfedildi. O günden itibaren kendisini geliştiren Umut, bir orkestranın sahip olabileceği müzik repertuarına sahip oldu.

"PİYANO ÇALMAK İÇİN SÖZLEŞTİK"

Teknoloji ile de arası iyi olan Umut, duyduğu şarkıların notalarını araştırarak çalmaya başlıyor. 11 yıldır Gönül Elleri Çarşısı'nın takibi altında bulunan Umut'u, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da sık sık ziyaret ediyor. Özel bir programda Başkan Yazıcı ile piyano çalan Umut, yeniden Başkan Yazıcı ile piyanonun başına geçeceği günü bekliyor. Umut; "Çalışmalarım iyi gidiyor. Yeni şarkılar öğreniyorum. Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yanıma gelmişti. O zaman piyano çalmak için sözleştik. Bir daha beraber çalacağız. Her gün piyano çalıyorum ama derslerden dolayı günde bir saat çalıyorum." dedi.

"PARMAKLARINI ÇALIŞTIRSIN DİYE ORG ALMIŞTIK"

Umut'un annesi Sergül Şahin ise şunları söyledi: "Umut, SMA hastası ve bedensel engelli. Gönül Elleri Çarşısı'nda kurslara gitti. Burada yıllarca süren bir serüvenimiz oldu. Gayet güzel işler çıkardık. Pandemi bitince inşallah bunlara devam ederiz. Umut çok küçükken biz ona parmaklarını çalıştırsın diye org almıştık. Ablası da müzik dersinde notalı bir şarkı çaldı. Sonra Umut org ile oynarken o şarkıyı çaldı. Şarkıyı çalınca biz bunun üzerine gittik. Gönül Elleri Çarşısı'nda hocalar ile birlikte ve ekstra müzik hocaları ile destek aldık. Biz bir de Ümraniye'de engelliler ile ilgili bir programa katılmıştık. Oradaki orkestradan birisi söyledi. Dedi ki; 'Parmakları çok güzel, Umut ileride iyi bir müzisyen olacak. Bunu kullanın.' dedi. Daha sonra Gönül Elleri Çarşısı'nda bayağı bir çalınca büyük bir org alalım dedik. Pandeminin ilk başlarında çok çaldı. Repertuarını o zaman çok artırdı. Başkanımız ziyaretine geldi. O gün sözleştiler, Başkan Bey ile birlikte daha önce çalmıştı. Gerçekten çok güzel, daha küçüklere ya da bedensel engelli ve zihinsel engellinin yapmak isteyip yapamayacakları bir şey yok." dedi.