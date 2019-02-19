Son Dakika Haberleri: Hayata Müzikle Tutunuyorum" İsimli Projesi

Hayata Müzikle Tutunuyorum" İsimli Projesi

27 dakika önce

Kilis'te, uygulanacak "Hayata Müzikle Tutunuyorum" isimli projenin toplantısı yapıldı.

Hayata Müzikle Tutunuyorum
Kilis'te, uygulanacak "Hayata Müzikle Tutunuyorum" isimli projenin toplantısı yapıldı.

Kilis Valiliği ile Kilis Musiki Cemiyeti arasında imzalanan "Hayata Müzikle Tutunuyorum" isimli proje kapsamında toplum ruh sağlığı merkezimizde ki hastalarla gerçekleştirilecek müzik çalışmaları ile ilgili Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğündeki ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Kamu Hastaneleri Başkanı Op.Dr.A.Erşan Öztin ve Başkan Yardımcısı Dt. Murat Şekeroğlu, Musiki Cemiyeti Başkanı Av. Mecit İbanoğlu ve diğer üyeler, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi birim sorumlusu Uz.Dr. Şeyma Gül Böke katıldı.

Bu projede Toplum Ruh Sağlığı merkezine kayıtlı olan hastaların müzik diliyle, çeşitli uğraş ve aktivitelerle topluma kazandırılması hedeflendiği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:42 Kaynak: İHA

Kilis, Yaşam
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