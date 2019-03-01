Son Dakika Haberleri: Hayata Renk Ver Projesi Hayata Geçirildi

Hayata Renk Ver Projesi Hayata Geçirildi

38 dakika önce

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ve Kepsut Belediyesi "Hayata Renk Ver" Projesi kapsamında öğrencilere spor ve boya malzemesi dağıttı.

Hayata Renk Ver Projesi Hayata Geçirildi, System.String[]
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ve Kepsut Belediyesi "Hayata Renk Ver" Projesi kapsamında öğrencilere spor ve boya malzemesi dağıttı.

Proje ortaklığını Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Kepsut Belediyesinin oluşturduğu ve Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinesinde "Hayata Renk Ver" projesi Kepsut Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğrencilere 3 adet masa tenisi 15 adet raket ve masa tenisi topları, ebru ve yağlı boya resim için gerekli malzemeler dağıtıldı. Balıkesir Kepsut İlçesi Yatılı Bölge Ortaokulunda kalan öğrencileri ziyaret eden polisler öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdiler.

Çocuk ve Gençleri Koruma Projesi (ÇOKEP) kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde Kepsut Yatılı Bölge Okulunda eğitimlerine devam eden öğrencilerden 15 öğrenciye masa tenisi eğitimi, 20 öğrenciye de ebru ve yağlı boya eğitiminin verilmesi için gerekli malzemeler teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: İHA

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