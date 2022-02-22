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"Hayata Renk Verelim Projesi"nin bilgilendirme seminerleri sürüyor - Son Dakika

"Hayata Renk Verelim Projesi"nin bilgilendirme seminerleri sürüyor

22.02.2022 11:14
"Hayata Renk Verelim Projesi"nin bilgilendirme seminerleri sürüyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Renk Verelim Projesi" kapsamında 200 öğrenciye bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Renk Verelim Projesi" kapsamında 200 öğrenciye bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Reşit Çubukçuoğlu İlk ve Ortaokulu ve Behçet Necatigil İlkokulu'na gerçekleştirilen ziyaretlerde, eğitim görmekte olan öğrencilere temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, polislik meslek tanıtımı, çevre, doğa ve hayvan sevgisi, temel trafik bilgileri gibi konularda sunumları yapıldı. Eğitim sonrası 200 öğrenciye okuma seti, boyama kitabı, kalem seti, minik polis kimlik kartı, not defteri, etiket gibi kırtasiye malzemesi ve ahşap oyun setleri hediye edildi.

Bundan sonrada il merkezi ve ilçelerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

Hayata Renk Verelim Projesi nin bilgilendirme seminerleri sürüyor
Hayata Renk Verelim Projesi nin bilgilendirme seminerleri sürüyor
Hayata Renk Verelim Projesi nin bilgilendirme seminerleri sürüyor
Hayata Renk Verelim Projesi nin bilgilendirme seminerleri sürüyor

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'Hayata Renk Verelim Projesi'nin bilgilendirme seminerleri sürüyor "Hayata Renk Verelim Projesi"nin bilgilendirme seminerleri sürüyor

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Hayata Renk Verelim Projesi'nin bilgilendirme seminerleri sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Hayata Renk Verelim Projesi"nin bilgilendirme seminerleri sürüyor - Son Dakika
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