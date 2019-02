Hayata Tutunan Engelli Köpeğe Bebek Gibi Bakıyor

SONER KILINÇ - Uşak 'ta felç geçirdikten sonra sokağa, ölüme terk edilen iki aylık köpek yavrusunu sahiplenen muhasebeci Safiye Acar, "pamuk" ismini verdiği can dostuna 7 aydır bebek gibi bakıyor.Uşak'ta bakıma muhtaç bir çok sokak hayvanını sahiplendiren hayvansever Acar, sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşan bir vatandaşın, artık yürüyemediğini ve sokağa bırakıldığını bildirdiği iki aylık kangal kırması yavru köpeği evine aldı.Arka ayakları tutmayan ve açlıktan ölümle pençeleşen köpek yavrusunu veterinerlere götürerek tedavi ettiren Acar, "Pamuk" ismini verdiği köpek yavrusu hayata tutununca sahiplenmeye karar verdi.Pamuk için evinin bahçesinde yaşam alanı oluşturan Acar, yedi aydır can dostunun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Pamuk'a üç tekerlekli yürüteç yaptıran Acar, çok sevdiği köpeğini yanından ayırmıyor, onunla parklara yürüyüşe çıkıyor, çarşıda alışveriş yapıyor.- "Gözleri beni çok etkiledi"Pamuk'un yaşama umudu haline gelen Safiye Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamuk'un hastalık ve açlıktan ölmek üzereyken kendisine getirildiğini söyledi.İlk tedavisinin ardından veterinerlerin iki aylık pamuğun yürüyemeyeceğini söylediklerini hatta uyutulması yönünde öneride bulunduklarını anlatan Acar, gözlerinden çok etkilenen pamuğun uyutulmasına razı olamadığını, ona bakmaya karar verdiğini söyledi.Uzun süre şirketlerde muhasebecilik yaptığını, bir süredir işsiz olduğunu o nedenle gün boyu pamukla ilgilendiğini anlatan Acar, "Hayat bizi bir şekilde yan yana getirdi. O benim çocuğum gibi. Onun mutlu olması için elimden geleni yapıyorum. Dışkısını ve idrarını tutamadığı için bahçede kalıyor. Aramızda çok güçlü bir bağ var. Aramızdaki sevgi o kadar büyük ki ne o bensiz ne de ben onsuz yapabilirim." dedi.Yürüteçle sokakta geziyorBabasının yardımıyla plastik su borularından pamuk için üç tekerli özel yürüteç yaptıklarını, pamuk büyüdükçe yürüteci revize ettiklerini anlatan Acar, yürüteçle pamuğu gezdirerek mutlu etmeye çalıştığını söyledi.Safiye Acar, pamuğun diğer köpeklerle diyalog kurmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Her gün saatlerce sokakta geziyoruz. Yürütecine alıştı, artık neredeyse diğer köpeklerle oyun bile oynayabiliyor. İyileşme imkanı yok, bu beni çok üzüyor ancak ona hayatımın sonuna kadar bakacağım." şeklinde duygularını dile getirdi.Acar, engelli bir köpeğe bakmanın zorlukları olduğuna da dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Günün büyük bölümü pamukla ilgilenerek geçiyor, yapışık ikiz gibiyiz. Alışverişe, gezmeye hep beraber gidiyoruz. Ben olmasam tek başına günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz. Temizliğine çok özen gösteriyorum. Pamuk şu an 9 aylık, hala büyüyor, büyüdükçe yürütecini geliştirmek zorundayız. Ben tüm hayvanların yaşam hakkı olduğunu savunan biriyim, bu nedenle herkesin imkanı dahilinde sokak hayvanlarına yardımcı olmasını istiyorum."