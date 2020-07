Hayata yansıyan çocuk oyunları başkent sahnesinde - Son Dakika

Hayata yansıyan çocuk oyunları başkent sahnesinde

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, yepyeni bir programla daha seyirciyle buluşuyor. Program ile çocukluk oyunlarının yetişkin hayatındaki yansımaları drama eğitimleri ve söyleşi tadında yorumlanarak izleyiciyle buluşacak. Program, her salı saat 17.00'de sosyal medya hesapları ile ABB TV'de canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, "Oyundan Hayata" adlı programla ABB TV'de ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla seyirciyle buluşuyor. Çocuk oyunlarının yetişkin hayatındaki izdüşümlerini konu alan programda Başkent Tiyatroları drama eğitmenleri, oyunlardaki hareketleri yorumlayarak çocuk oyunlarının neler anlattığını ve zihinde neyi çağrıştırdığını seyirciyle paylaşıyor.

Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aylin Dinç, çocuk oyunlarının yetişkin hayatındaki önemine dikkat çekerek, bu oyunların yetişkinlerin hayatındaki karşılığını göstermeye çalışacaklarını ifade etti. Her hafta salı günleri saat 17.00'de ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak "Oyundan Hayata" adlı programda drama eğitmeleri Yıldız Gülmez, Fisun Demirden ve Gözde Kocabüyük, Başkent Tiyatrosu sanatçıları tarafından oynanan çocuk oyunlarını sahnede yorumluyor. Drama eğitmenleri, bu hafta "Davul Zurna Bir İki Üç" adlı çocuk oyununun yetişkin dünyasındaki yansımalarına ve her hareketin günlük hayattaki karşılığına dikkat çekerken, her hafta farklı bir oyunu seyirciyle buluşturacak.

Drama eğitimlerinde çocuklarla birlikte sürekli oyunlar üzerinde çalıştıklarını belirten Başkent Tiyatroları Drama Eğitmeni Yıldız Gülmez, "Buradaki çalışmamızda başka bir içerikten yola çıkarak çocuk oyunların yetişkin hayatındaki izdüşümlerine bakmaya çalışıyoruz. Yani çocuk oyunlarında aslında yetişkin hayatında da oynayan neler var bunları anlatıyoruz. Çocuk oyunlarına genelde gereksiz şeyler diye bakıyoruz ama aslında oyun çok ciddi şeyleri şeyler içeriyor. Çocuk oyunlarının yetişkin hayatında da baskın bir şekilde tezahür ettiğini görebiliyoruz" dedi.

Başkent Tiyatroları Drama Eğitmeni Fisun Demirden de, "Biz oyundan besleniyoruz, bizim lokmamız oyun. Bu programda drama liderlerini, oyundan hayata parça çıkaran aile büyüklerini ve kendi kendine oyun oynamaktan zevk alan herkesi bu programı izlemeye davet ediyoruz" derken, Gözde Kocabüyük sokak oyunlarını incelediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hedefimiz dramanın en önemli unsuru olan oyun. Burada da sokak oyunlarını hedef aldık. Bakalım sokak oyunları yetişkinlere neler veriyor, zihnimizde neler çağrıştırıyor? Hep beraber bir yolculuğa çıkıp bunları irdeleyeceğiz."