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Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı - Son Dakika

Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı

12.06.2021 23:47
Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı, System.String[]

Danimarka-Finlandiya maçında bilinci kapanan ve kalp masajı yapılan Christian Eriksen'in yeniden hayata dönüşünü olayın en yakın şahidi Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen anlattı. Boesen korku dolu anlarla ilgili olarak, "Christian yere düştüğünde sahaya çağrıldık ve yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti, hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka- Finlandiya maçının ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.

Danimarkalı Christian Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı. Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi. Saha içinde 10 dakika müdahale edilen ve hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğu ve durumunun stabil olduğu ifade edildi.

"DURUMU ÇOK ÇABUK DEĞİŞTİ"

Eriksen'in yanına gittikten sonra oyuncunun nabzının yavaşladığını söyleyen Boesen, "Christian yere düştüğünde sahaya çağrıldık ve yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti, hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık. Neyse ki hayata tutundu ve hastaneye gitmeden önce onunla konuşabildim. Hastaneye detaylı kontroller için gitti" ifadelerini kullandı. Boesen, Eriksen'in ailesiyle konuşmadığı için daha fazla detaya giremeyeceğini de belirtti.

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Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı

Christian Eriksen, Euro 2020, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı - Son Dakika Spor


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