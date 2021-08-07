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Hayata zaman ayırın - Son Dakika

Hayata zaman ayırın

07.08.2021 08:01
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Haluk Levent bugün 21.15'te Vadistanbul'da şarkılarını söyleyecek.

Haluk Levent bugün 21.15'te Vadistanbul'da  şarkılarını söyleyecek. Biletler 168-336 lira.

Hayata zaman ayırın

Gülşen, bugün 21.00'de Jolly Joker Alaçatı'da sevenleriyle buluşuyor. Biletler 169-395 lira.

Sertab Erener bugün 21.15'te Antalya Açıkhava'da konser verecek. Biletler 150-250 lira.

Gaye Su Akyol yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda. Biletler 66-176 lira.

Cem Adrian, BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında

11 Ağustos Çarşamba Maximum Uniq Açıkhava'da sahneye çıkacak. Biletler 111-348 lira.

Sibel Can 11 Ağustos Çarşamba 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda. Biletler

110-500 lira.

Yıldız Tilbe 11 Ağustos'ta Jolly Joker Alaçatı'da. Konserde 18 yaş sınırı var. Biletler 226- 452 lira.

Ebru Yaşar, 11 Ağustos'ta Vadistanbul'da. Biletler 168- 336 lira.

Hayata zaman ayırın

TİYATRO

Semaver Kumpanya, Moliére'in ünlü eseri 'Cimri' oyununu 11 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahneleyecek. Biletler 160 ve 180 lira.

11 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatrosu'nda 'Sesin  Resmi' oyununu izleyebilirsiniz. Detaylı bilgi

dotormanda.com veya tiyatrolar.com'da.

SİNEMA

'Hayat Güzeldir' ile Oscar'ı kucaklayan usta oyuncu Roberto Benigni'nin rol aldığı 'Pinokyo' uyarlaması bugün saat 21.00'de Fişekhane

Açık Hava Sineması'nda. Biletler 66 lira.

Lee Isaac Chung imzalı, bol ödüllü 'Minari'

11 Ağustos saat 21.00'de Fişekhane Açık Hava Sineması'nda. Biletler 66 lira.

Sovyetler Birliği sinemasının önemli yönetmenlerinden Abram Room'un 1927 tarihli 'Bodrum Katı Aşıkları' filmi Korhan Futacı'nın canlı müziği eşliğinde gösterilecek. Beykoz Kundura Sinema ve Sahne'nin Bir Yaz Gecesi Festivali kapsamındaki gösterim yarın 21.00'de. Biletler 50 ve 70 lira. beykozkundura.com

Hayata zaman ayırın

GÖSTERİ

Tahsin Hasoğlu 9 Ağustos Pazartesi BKM Mutfak Çarşı'da seyirciyle buluşuyor. Saat 20.00'deki etkinliğin biletleri 77 lira.

Anadolu Ateşi, Antalya Aspendos Antik Tiyatro'da. Gösteri 10 Ağustos salı saat 21.00'de başlayacak. Biletler 200-500 lira.

Hayata zaman ayırın

ATÖLYE

Mutfak Sanatları Akademisi'nin cheesecake atölyesi bugün 10.00-14.00 arasında. Biletler 340 lira.

Boğaz kıyısındaki Sait Halim Paşa Yalısı'nda meditasyon ve nefes yogası yapabilirsiniz. YogaŞala'nın etkinliği 11 Ağustos Çarşamba saat 100.00'da. Biletler 110 lira.

MSA'da 13 Ağustos Cuma günüyse artizan dondurma atölyesi var.

Üç günlük etkinliğin biletleri 2.050 lira. Saat 10.00'da başlıyor.

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Beşiktaş Kültür Merkezi, Açıkhava Tiyatrosu, Haluk Levent, Antalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hayata zaman ayırın - Son Dakika Magazin


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