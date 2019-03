Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi ile Kadın Elektrik Ustaları Yetişecek

Devlet ve özel sektörün işbirliği ile hayata geçirilen 'Hayatı Aydınlatan Kadınlar' projesi kadın elektrik ustaları yetişecek.

Devlet ve özel sektörün işbirliği ile hayata geçirilen 'Hayatı Aydınlatan Kadınlar' projesi kadın elektrik ustaları yetişecek. Projenin yüzü de kendi imkanlarıyla elektrik dükkanını açan Hanife Kaymaz oldu.



Günsan Elektrik, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü-İŞKUR Sancaktepe Hizmet Merkezi iş birliği ile 'Hayatı Aydınlatan Kadınlar' projesine imza attı. Erkeklerin çalışma alanı olarak görülen elektrik sektöründe kadınların da var olabileceklerini gösteren proje kapsamında, iş arayan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadınlara elektrik sektöründe iş fırsatları oluşturulması hedefleniyor.



Hayatın her alanını aydınlatıyorlar



Değdikleri her yeri güzelleştiren ve hayatın her alanını ışıklandıran kadınların, iş dünyasında erkekler ile eşit hak ve fırsatlara sahip olmaları fikrinden yola çıkan "Hayatı Aydınlatan Kadınlar" projesine; yaşları 20-45 arasında değişen, iş arayan ve çalışmak isteyen tüm kadınlar başvuruda bulunabiliyor.



Elektrik ustası olmak isteyen kadınların, ilk aşamada İŞKUR Sancaktepe - Hizmet Merkezi ya da projenin internet adresi üzerinden başvurularını yapması gerekiyor. Başvuruları değerlendirilen kadın elektrik ustası adaylarına, 3 ay boyunca 508 saatlik süre boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimlerin ardından Kuvvetli Akım Tesisatçısı Kurs Bitirme Belgesi almaya hak kazanan kadınlar, yeni iş alanlarında gelir kaynağı elde edebilecek.



Hanife Kaymaz'ın hikayesi kadınlara güç verecek



Projenin yüzü ise kendi imkanlarıyla elektrik dükkanı açan Hanife Kaymaz oldu. Üsküdar'daki kendi dükkanında 8 yıldır çalışmalar yürüten Hanife Kaymaz, projeye başvurmak isteyen kadın usta adaylarını yüreklendiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

