'Hayatı Eve, 23 Nisan Coşkunu Resme Sığdır' - Son Dakika

Koronavirüs tedbiri olarak İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Bu kapsamda evlerinden çıkamayan çocuklara Eyüpsultan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yarışma başlattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yılında Eyüpsultan'da 'Evde Kal ve Coşkuyla Kutla' sloganıyla evlerde kutlanacak.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 23 Nisan'a özel 'Hayatı Eve, 23 Nisan Coşkunu Resme Sığdır' konulu bir resim yarışması düzenledi. Yarışmada ilk 3 kişiye tablet, 4., 5., 6, ve 7. olan yarışmacıya ise mansiyon ödülü verilecek.

KİMLER KATILABİLİR?

Yarışmaya, en son 21 Nisan Salı günü 23: 59 saatine kadar katılım sağlanabilecek. Yarışmaya Eyüpsultan'da ikamet eden 7-14 yaş arası tüm çocuklar katılabilecek. Yarışmaya katılacak öğrenciler, çizdiği resmin fotoğrafını tam kareye sığacak şekilde ve ayrıca çizen öğrenciyle birlikte olan fotoğraflarını (0 552 626 40 01) numaralı whatsapp hattından gönderebilecekler.

DEĞERLENDİRMELER 22 NİSAN'DA YAPILACAK

Fotoğraf gönderilirken isim, soyisim, yaş, adres ve iletişim numarası bilgileri girilecek. 22 Nisan Çarşamba günü ilgili resimler Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü resim eğitmenleri tarafından oylanacak ve ilk 5 öğrenciye tablet, sonraki 10 öğrenciye boyama seti hediyeleri adreslerine teslim edilecek.