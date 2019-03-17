Hayatı Güreşle Değişti

Ordulu Umut Çoban (16) başladığı Güreş sporu ile hayatı değişti.

Ordulu Umut Çoban (16) başladığı Güreş sporu ile hayatı değişti. Ankara'da iki gündür devam eden Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 5 müsabakadan da galip gelerek Türkiye şampiyonu oldu.



Ordu'nun İkizce ilçesinde inşaatta çalışan 4 çocuklu bir babanın oğlu olan Umut Çoban, 2 yıl önce İkizce'de okulda öğretmeninin tavsiyesi ile güreş sporuna başladı. Ardından Kardeşi İlhan Çoban ile birlikte Ordu Sporcu Eğitim Merkezi sınavını kazanan Umut Çoban, kardeşi ile birlikte Altınordu ilçesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezinde yatılı olarak güreş yapmaya başladı. Çalışkanlığı ve azmi ile üst üste il birincilikleri ve grup dereceleri kazanan Umut Çoban, 2019 yılında ilk olarak Ordu birincisi ardından Giresun'da 40 ilin katılımı ile yapılan Grup Şampiyonası'nda 1. olarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 14 Mart 2019 tarihinde Ankara'da başlayan Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde mindere çıkan Çoban tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.



Türkiye Şampiyonası'nda sırası ile İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve Samsunlu rakiplerini yenerek madalya kürsüsünde zirveye yerleşti.



Spor hayatının yanı sıra eğitiminide başarı ile sürdüren Umut Çoban Ordu Lisesi 2. sınıfta okuyor.



Şampiyon olmanın mutluluğunu yaşayan Umut Çoban, "Güreşle birlikte hayatım çok değişti, özellikle Sporcu Eğitim Merkezinde çok güzel imkanlarda spor yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Şampiyon olmak İçin çok çalıştım ve ilk hedefim olan Türkiye şampiyonluğuna ulaştım. Şimdiki hedefim sırası ike Avrupa ve dünya şampiyonluğu, ardından tüm sporcuların hayali olimpiyat şampiyonluğu" dedi.



İlk kutlama Mustafa Genç'ten



İl Müdürü Mustafa Genç telefonla Umut Çobanı arayıp tebrik etti.



Genç, "Sporcu Eğitim Merkezimizde çok yetenekli sporcularımız var, onlar bizim göz bebeğimiz. Sporcularımız 2018 yılında Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği dereceleri elde ettiler. 7 sporcumuz Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz başta olmak üzere büyük kulüplere transfer oldu. Bir bakıma hayatları sporla kurtulması İçin fırsat yakaladılar. Bu yılda sporcularımızın başarıları sürüyor. Alt yapıdan milli takımlara sporcu yetiştirmek için antrenörlerimiz durmadan çalışıyor. Sporcumuz Umut Çoban'ı kutluyorum, ondan pehlivanlar diyarı Ordu olarak daha büyük dereceler bekliyoruz. Sporcumuzun şampiyon olmasında emeği olan güreş antrenörlerimiz Bahattin Keser'i, Yüksel Kahraman'ı, Fatih Keser'i ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürümüz Nevzat Akman'ı ve emeği geçenleri kutlarım" diye konuştu. - ORDU

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