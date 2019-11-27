Hayati İnanç'a yoğun ilgi

Tüm salon hınca hınç doldu

SAMSUN - 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi kapsamında düzenlenen konferansta Samsunlularla buluşan Avukat-Yazar Hayati İnanç, büyük ilgi gördü.

Eğitimciler Birliği Sendikası ve Genç Memur-Sen ile birlikte ülke çapında yürütülen projenin Samsun ayağında öğrenci-yazar buluşmaları kapsamında Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şubenin ev sahipliği yaptığı konferansa katılım oldukça yoğundu. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansta konuklar merdiven boşlukları ve sahne dahil olmak üzere tüm salonu hınca hınç doldurdu.

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, "Bir Bilenle Bilge Nesil projemizin okur-yazar buluşmasında çok kıymetli hocamız Hayati İnanç beyefendi ile buluşmamız vesilesiyle bir araya geldik. Geçen yıl 1520 öğrencimiz ve 165 öğretmenimiz ile gerçekleştirdiğimiz projemizi bu yıl 17 ilçemizde 1600 öğrenci ve 200 öğretmenimizin rehberliğinde 4 kitap okuyarak gerçekleştiriyoruz. Geçen sene siz kıymetli gençlerimiz ile Nurullah Genç hocamızı buluşturmuş, bu sene de çok kıymetli hocamız Hayati İnanç beyefendiyi şehrimize davet ettik. Kendisi bizleri kırmayarak onur konuğumuz olarak şehrimize teşrif ettiler" şeklinde konuştu.

Necip Fazıl Kısakürek'i çok sevdiğini ve öğrencilik yılları boyunca onun evinin önünden geçen banliyö trenini kullandığını ve hiç cesaret edip evine gidemediğini belirten Hayati İnanç, "1983 yılının Mayıs ayında İstanbul'da Bayezit Camisi'nin avlusunda, derse gireceğim, çok da heves ettiğim ceza hukuku dersim var. Çok severdim ceza dersini dinlemeyi. Değerli hocam Sahir Erman verirdi o dersi ve cezbeye katılırdık adeta. Derse girmeden önce elime bir gazete geçti. Şöyle bir baktım tam sayfa Necip Fazıl'ın resmini gördüm. Tam sayfa şair resmi görürseniz emin olunuz ki öldü. Çünkü sağlığında kimse böyle bir iltifat etmez. Öldüğünü anladım içim cız etti, yetişemedik görüşemedik. Sayfayı kendime yaklaştırdığım zaman ne göreyim? Fotoğrafın altında şu mısralar yazıyor: Genç adam yollarımı adım adım bilirsin/ Erken gel beni evde bulamayabilirsin. 36 sene oldu soğuk bir şaka yaptı bize ve gitti. Orada görüşeceğiz tabii inşallah ve soracağım oldu mu üstad diyeceğim" diye konuştu.

"Annelikten daha ağır iş görmedim"

"Cennet ne kadınların ne de erkeklerin ayakları altında değil annelerin ayakları altındadır" diyerek anneliğin kutsal bir vazife olduğunu belirten İnanç, "Dünyada en ağır, en zor, en vazgeçilmez iş anneliktir. Her evlat bir annenin eseridir, karşınızda okuma-yazma bilmeyen bir annenin ve ilkokul mezunu refikam hanımefendinin eseri olarak bulunuyorum. 20 yaşıma kadar anamın eline baktım, ondan bu tarafa 40 yıldır hanımın eline bakıyorum, tam bir zavallıyım. Eğer bir gün tatil yapacağım dese karşınıza çıkamazdım. 58 yaşımı doldurdum, annelikten daha ağır iş görmedim" ifadelerini kullandı.

Konferans Hayati İnanç'a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı. Konferansa Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in yanı sıra birçok öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı.