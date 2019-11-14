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Hayati İnanç, Adıyamanlılarla buluşuyor

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi ve Hayatımız Kitap Grubu tarafından Adıyaman'a davet edilen Yazar-Avukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç, Adıyamanlılarla buluşacak.

Hayati İnanç, Adıyamanlılarla buluşuyor, System.String[]

Adıyaman Belediyesi ve Hayatımız Kitap Grubu tarafından Adıyaman'a davet edilen Yazar-Avukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç, Adıyamanlılarla buluşacak.


Adıyaman Belediyesi ve Hayatımız Kitap Grubu tarafından düzenlenecek olan 'Can Veren Pervaneler' konulu konferansa katılmak üzere Adıyaman'a gelecek olan Yazar-Avukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç, Adıyamanlı kitapseverlerle buluşacak.


16 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan konferans ile ilgili bilgi veren yetkililer, usta yazarı Adıyaman'da ağırlayacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Aynı gün saat 13.00'da Hayathanem Kitap Kafe de imza etkinliği düzenleyecek olan Yazar-Avukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç'ın vereceği konferansın ücretsiz olduğunu da söyleyen yetkililer, tüm kitapseverleri etkinliklere davet etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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