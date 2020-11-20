Hayati İnanç ile "Can Veren Pervaneler" söyleşisi - Son Dakika

Hayati İnanç ile "Can Veren Pervaneler" söyleşisi
20.11.2020 16:19
Van Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci yazar Hayati İnanç'ı sevenleriyle bir araya getiriyor.
Van Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci yazar Hayati İnanç'ı sevenleriyle bir araya getiriyor.
Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen etkinlikle eğitimci yazar Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" konulu söyleşisi ile Vanlılar ile buluşuyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan söyleşi, Van Büyükşehir Belediyesinin Youtube kanalı ve İlaç FM-Van FM ortak yayınında canlı olarak yayınlanacak. 25 Kasım Çarşamba günü saat 12.30'da düzenlenecek olan söyleşiye aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesinin resmi Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarından da ulaşılabilecek. - VAN
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