Son Dakika Haberleri: Hayati İnanç'ın seminerine yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Hayati İnanç'ın seminerine yoğun ilgi - Son Dakika

Hayati İnanç'ın seminerine yoğun ilgi

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında düzenlenen seminere katılan Hayati İnanç, katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Hayati İnanç'ın seminerine yoğun ilgi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında düzenlenen seminere katılan Hayati İnanç, katılımcılara önemli bilgiler verdi.


'Hayatın İçindeyim' projesinin içerisinde yer alan Akademi Kulübü kapsamında önceki gün Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde yazar Hayati İnanç'ın katılımı ile seminer düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın başlattığı 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında Hayati İnanç, Kocaelililerle buluştu. Yazar Hayati İnanç, yaşama dair önemli ve anlamlı bilgiler verdi. İnanç'ın katıldığı seminere Körfez ilçesi ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konuşmasıyla hayli beğeni toplayan Hayati İnanç, yaşanmış olaylar ışığında hayata dair dersler verdi.


Seminere katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık seminer sonunda yazar Hayati İnanç'a Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin özel çocuklarının hazırladığı teraryum takdim ederken Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan da, İnanç'a çiçek takdiminde bulundu. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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